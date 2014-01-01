Летний сад. Рай для императора (фильм, 2014) смотреть онлайн

Краткий экскурс в прошлое Летнего сада — уникального парка в центре бывшей столицы Российской империи.



Летний сад появился практически одновременно с Санкт-Петербургом. Амбиции Петра Великого заставляли его вкладывать огромные деньги в строительство новой столицы, а также в создание флота и своей резиденции — Летнего сада. Санкт-Петербург строился по четкому плану, болота осушались, и на их месте вырастали удивительные архитектурные здания, а в центре города расположился красивый парк. Ради Летнего сада, в частности, пришлось соединить рукава рек Мойки и Фонтанки, но это того стоило — парк остается в числе главных достопримечательностей города до сих пор.



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