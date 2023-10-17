Русская классическая музыка (фильм, 2023) смотреть онлайн

Фильм «Русская классическая музыка» посвящен большому пути, который прошла русская музыка в разные периоды истории: от знаменной музыки до произведений современных композиторов. С точки зрения общемировой истории культуры русская классическая музыка в том виде, в котором мы ее знаем сегодня, появилась довольно поздно — в первой половине XIX века. Но появление это имело во всем мире ошеломляющий эффект. Значительная часть повествования посвящена XIX веку и таким величайшим композиторам, как Глинка, Даргомыжский, Чайковский, Бородин, Мусоргский и многим другим. Большое место в фильме занимает ХХ век, подаривший не менее гениальных композиторов: Свиридов, Хачатурян, Прокофьев, Шостакович, Щедрин. Завершает фильм исследование современности.

