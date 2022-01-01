Голодная память (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Этот фильм не о прошлом — он о настоящем и будущем. Авторы «Голодной памяти» поставили перед собой задачу сделать деполитизированный, не обремененный конъюнктурными рамками рассказ о голоде 1930-х годов в СССР на основе оценок очевидцев, экспертов и потомков людей, прошедших через это. Было важно понять, почему эта тема так актуальна сегодня, становится "запалом" в межнациональных риториках и провоцирует много споров - хотя мы, живущие сегодня, никогда ничего даже близкого к тому голоду не испытывали. Да и вообще, в основном не знаем даже, что такое Голод. Съемки фильма проходили в России и Казахстане. Экспертная линия представлена историками из Франции, Италии, Казахстана и России.



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