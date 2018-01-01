WinkВсе подборкиФильмы для Раков
Фильмы для Раков
Глубокие эмоциональные истории и душеспасительные картины для чувствительных Раков.
9.0
Одержимость
2013, 102 мин
9.4
Доктор Лиза
2020, 115 мин
Бесплатно
9.4
Собачья жизнь: Друзья навек
2023, 100 мин
Бесплатно
9.4
Лев
2016, 113 мин
9.5
Лед 3
2024, 134 мин
Бесплатно
9.6
Самый быстрый Indian
2005, 121 мин
Бесплатно
8.0
Боб Тревино поставил лайк
2024, 97 мин
9.0
Искупление
2007, 114 мин
9.4
12 лет рабства
2013, 128 мин
Бесплатно
9.1
Тэмпл Грандин
2010, 104 мин
8.8
Ла-Ла Ленд
2016, 122 мин
Бесплатно
9.2
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
2018, 100 мин
Бесплатно
9.0
Дыши ради нас
2017, 112 мин
9.3
Невозможное
2012, 108 мин
Бесплатно
9.1
Один день
2011, 102 мин
9.4
Спеши любить
2002, 97 мин
8.7
Мой брат — супергерой!
2019, 98 мин
9.2
В погоне за ветром
2019, 94 мин
9.1
Достучаться до небес 2
2023, 106 мин
Бесплатно
8.1
Голгофа
2013, 95 мин
8.7
Аритмия
2017, 116 мин
8.9
По половому признаку
2018, 115 мин
Бесплатно
9.4
Чемпион мира
2021, 138 мин
Бесплатно
9.4
Марли и я
2008, 109 мин
8.5
Капитан Фантастик
2016, 112 мин
9.0
История семьи Блум
2020, 91 мин
Бесплатно
8.0
Три цвета: Синий
1993, 91 мин
Бесплатно
9.2
Кухня со звездами
2023, 105 мин
8.6
Комната
2015, 112 мин
8.7
Папа
2023, 96 мин
Бесплатно
8.3
Август
2013, 112 мин
8.4
Фло
2023, 131 мин
8.7
Жена
2017, 96 мин
Бесплатно
7.4
Красивый мальчик
2018, 115 мин
8.7
Половинка меня
2020, 104 мин
Бесплатно
8.0
Солист
2009, 112 мин
9.0
Дорогой Джон
2010, 103 мин
Бесплатно
8.4
Лучшая жизнь
2011, 93 мин
Бесплатно
8.3
Спасительный рассвет
2006, 120 мин
8.9
Во власти стихии
2018, 92 мин
8.0
Паб «Старый дуб»
2023, 108 мин
Бесплатно
8.1
Тони и ее семья
2023, 88 мин
Бесплатно
7.5
Сердце мира
2018, 119 мин
7.2
В поисках Адама
2022, 96 мин
Бесплатно
7.9
Грани любви
2022, 99 мин
Бесплатно
8.8
Банк Дэйва
2023, 103 мин
Бесплатно
8.5
Вечность между нами
2020, 94 мин
7.9
Остров изгоев
2023, 106 мин