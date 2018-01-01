Wink
Фильмы для Раков

Глубокие эмоциональные истории и душеспасительные картины для чувствительных Раков.

9.0

Одержимость

2013, 102 мин
9.4

Доктор Лиза

2020, 115 мин
9.4

Собачья жизнь: Друзья навек

2023, 100 мин
9.4

Лев

2016, 113 мин
9.5

Лед 3

2024, 134 мин
9.6

Самый быстрый Indian

2005, 121 мин
8.0

Боб Тревино поставил лайк

2024, 97 мин
9.0

Искупление

2007, 114 мин
9.4

12 лет рабства

2013, 128 мин
9.1

Тэмпл Грандин

2010, 104 мин
8.8

Ла-Ла Ленд

2016, 122 мин
9.2

Идеальный дворец Фердинанда Шеваля

2018, 100 мин
9.0

Дыши ради нас

2017, 112 мин
9.3

Невозможное

2012, 108 мин
9.1

Один день

2011, 102 мин
9.4

Спеши любить

2002, 97 мин
8.7

Мой брат — супергерой!

2019, 98 мин
9.2

В погоне за ветром

2019, 94 мин
9.1

Достучаться до небес 2

2023, 106 мин
8.1

Голгофа

2013, 95 мин
8.7

Аритмия

2017, 116 мин
8.9

По половому признаку

2018, 115 мин
9.4

Чемпион мира

2021, 138 мин
9.4

Марли и я

2008, 109 мин
8.5

Капитан Фантастик

2016, 112 мин
9.0

История семьи Блум

2020, 91 мин
8.0

Три цвета: Синий

1993, 91 мин
9.2

Кухня со звездами

2023, 105 мин
8.6

Комната

2015, 112 мин
8.7

Папа

2023, 96 мин
8.3

Август

2013, 112 мин
8.4

Фло

2023, 131 мин
8.7

Жена

2017, 96 мин
7.4

Красивый мальчик

2018, 115 мин
8.7

Половинка меня

2020, 104 мин
8.0

Солист

2009, 112 мин
9.0

Дорогой Джон

2010, 103 мин
8.4

Лучшая жизнь

2011, 93 мин
8.3

Спасительный рассвет

2006, 120 мин
8.9

Во власти стихии

2018, 92 мин
8.0

Паб «Старый дуб»

2023, 108 мин
8.1

Тони и ее семья

2023, 88 мин
7.5

Сердце мира

2018, 119 мин
7.2

В поисках Адама

2022, 96 мин
7.9

Грани любви

2022, 99 мин
8.8

Банк Дэйва

2023, 103 мин
8.5

Вечность между нами

2020, 94 мин
7.9

Остров изгоев

2023, 106 мин