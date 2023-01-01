Паб «Старый дуб» (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Владелец единственного бара в стремительно пустеющей английской деревне заводит дружбу с молодой беженкой из Сирии, которую отказываются принимать местные жители. Вдохновляющая и светлая драма Кена Лоуча «Па�б "Старый дуб"» — фильм, получивший особое упоминание Каннского кинофестиваля.



Когда-то в небольшой британской деревушке Дарем кипела жизнь и вовсю работали шахты, но они давно закрылись, а жители стремительно покидают эти края. Единственным заведением, где местные могут отдохнуть и пообщаться, стал паб «Старый дуб», которым владеет добрый, но печальный мужчина по имени Тиджей. Он помогает местной благотворительной организации, снабжающей необходимыми вещами беженцев из Сирии. Некоторые местные жители не желают принимать мигрантов. Они нападают на очередной автобус с сирийцами и разбивают пленочную камеру девушки Яры. Однако за Яру вступается Тиджей. С этого начинается их дружба, которая повлияет на все вокруг.



К чему это приведет, расскажет драма «Паб "Старый дуб"» 2023 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.



Паб «Старый дуб» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.