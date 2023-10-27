Грани любви (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Французская мелодрама о женщине, которая пытается подружиться с дочерью бойфренда от предыдущих отношений. В главных ролях Виржини Эфира, Рошди Зем и Кьяра Мастроянни. Симпатичная учительница средних лет Рошель начинает брать уроки игры на гитаре, и у нее завязываются отношения с Али, который тоже посещает эти занятия. Оба когда-то были женаты, но у Рошель завести детей не получилось, а у Али есть четырехлетняя дочь Лейла. Женщина пытается сблизиться с ней, но девочка всячески дает понять, что любит только свою маму. Протест Лейлы не лучшим образом сказывается на отношениях Рошель и Али, которому трудно понять, почему тема детей так важна для партнерши. Сумеет ли Рошель реализовать свою потребность в материнстве, расскажет мелодрама «Грани любви» — фильм 2022 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
Рейтинг
- РЗРежиссёр
Ребекка
Злотовски
- Актриса
Виржини
Эфира
- РЗАктёр
Рошди
Зем
- Актриса
Кьяра
Мастроянни
- КФАктриса
Калли
Феррейра-Гонсалвес
- ЯКАктриса
Яме
Кутюр
- АТАктёр
Анри-Ноэль
Табари
- ВЛАктёр
Виктор
Лефевр
- СПАктёр
Себастьен
Пудеру
- МЗАктёр
Мишель
Злотовски
- МПАктриса
Мирей
Перрье
- РЗСценарист
Ребекка
Злотовски
- ФЖПродюсер
Фридерик
Жув
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- НМАктриса дубляжа
Наталья
Мартынова
- ЕПАктриса дубляжа
Есения
Пирог
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- ДММонтажёр
Джералдин
Манжено
- Композитор
Робин
Кудер