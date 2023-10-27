Французская мелодрама о женщине, которая пытается подружиться с дочерью бойфренда от предыдущих отношений. В главных ролях Виржини Эфира, Рошди Зем и Кьяра Мастроянни. Симпатичная учительница средних лет Рошель начинает брать уроки игры на гитаре, и у нее завязываются отношения с Али, который тоже посещает эти занятия. Оба когда-то были женаты, но у Рошель завести детей не получилось, а у Али есть четырехлетняя дочь Лейла. Женщина пытается сблизиться с ней, но девочка всячески дает понять, что любит только свою маму. Протест Лейлы не лучшим образом сказывается на отношениях Рошель и Али, которому трудно понять, почему тема детей так важна для партнерши. Сумеет ли Рошель реализовать свою потребность в материнстве, расскажет мелодрама «Грани любви» — фильм 2022 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.

