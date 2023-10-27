Грани любви
Wink
Фильмы
Грани любви
7.92022, Les enfants des autres
Комедия, Драма99 мин18+
Виржини Эфира в трогательной драме о женщине, которая мечтает о материнстве. Номинант Венецианского кинофестиваля 2022

Грани любви (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Французская мелодрама о женщине, которая пытается подружиться с дочерью бойфренда от предыдущих отношений. В главных ролях Виржини Эфира, Рошди Зем и Кьяра Мастроянни. Симпатичная учительница средних лет Рошель начинает брать уроки игры на гитаре, и у нее завязываются отношения с Али, который тоже посещает эти занятия. Оба когда-то были женаты, но у Рошель завести детей не получилось, а у Али есть четырехлетняя дочь Лейла. Женщина пытается сблизиться с ней, но девочка всячески дает понять, что любит только свою маму. Протест Лейлы не лучшим образом сказывается на отношениях Рошель и Али, которому трудно понять, почему тема детей так важна для партнерши. Сумеет ли Рошель реализовать свою потребность в материнстве, расскажет мелодрама «Грани любви» — фильм 2022 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Грани любви»