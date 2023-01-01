Собачья жизнь: Друзья навек (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Девочка, скучающая по отцу, берет домой щенка, с которым ощущает необычную связь. Трогательная драма для всей семьи «Собачья жизнь: Друзья навек» (2023) — картина о том, как справиться с горем от потери близкого.



Дочь-подросток тяжело переживает смерть любимого отца. Ей кажется, что никто не в силах понять ее скорбь, даже мать, которая пытается протянуть ей руку помощи. Когда над домочадцами нависает черная туча, лучиком света неожиданно становится новый член семейства. С улицы девочка приносит очаровательного щенка-лабрадора. Она дает ему имя Кола, вспоминая о том, как в детстве отец поблагодарил ее за бутылку известной газировки. Маленький хулиган Кола везде следует за своей новой хозяйкой и старается сделать ее жизнь счастливой. Как по волшебству щенок навевает девочке самые теплые воспоминания, связанные с ее папой, и действительно зализывает рану, что так сильно болела.



Как именно чудесному питомцу удается вызвать улыбку главной героини? Расскажет «Собачья жизнь: Друзья навек», фильм 2023 года, смотреть который можно онлайн на видеосервисе Wink.



