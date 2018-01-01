Wink
Собачья жизнь: Друзья навек
Актёры и съёмочная группа фильма «Собачья жизнь: Друзья навек»

Актёры и съёмочная группа фильма «Собачья жизнь: Друзья навек»

Режиссёры

Ван Сяоле

Wang Xiaolie
Режиссёр

Актёры

Янь Ни

Yan Ni
АктрисаPan Yanqiu
Тань Сунъюнь

Tan Songyun
АктрисаLi Yan
Джеки У

Jacky Wu
АктёрLi Boyu
Цзян Лун

Jiang Long
АктёрZhang Huaijun
Чжао Сяотан

Zhao Xiaotang
АктрисаMeng Li
Ли Хучэн

Li Hucheng
АктёрGrandpa Zheng
Гао Лу

Gao Lu
АктрисаTeacher Wang
Лю Яцзинь

Liu Yajin
АктёрDogs Stallholder
Юй Сяовэй

Yu Xiaowei
Актёр