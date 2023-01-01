Фло (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Байопик о жизни Флоренс Арто, знаменитой яхтсменки и первой женщины, выигравшей сложнейшую семидневную гонку Route Du Rhum. Вдохновляющая драма «Фло» — фильм о стремлении к свободе и мечте.
Фло, дочь директора успешного издательства Жака Арто, с детства интересовалась мореплаванием — не в последнюю очередь потому, что ее отец издавал книги о знаменитых моряках. В юном возрасте она уже стала частью команды на судне старшего брата, а затем обзавелась собственной яхтой. Ради мечты о плавании она бросила учебу, и даже серьезная травма, полученная в автокатастрофе, не остановила ее. Однако Флоренс Арто не была идеальной: проблемы с алкоголем и сложный характер нанесли вред ее репутации, а успехи в спорте оказывались в тени личных трагедий.
Как целеустремленная яхтсменка будет идти к своей главной победе, расскажет «Фло». Фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЖДРежиссёр
Жеральдин
Данон
- СКАктриса
Стефани
Кайар
- ЭВАктриса
Элисон
Вилер
- ДБАктёр
Дидье
Бурдон
- АМАктёр
Алексис
Михалик
- Актёр
Пьер
Деладоншам
- Актёр
Шарль
Берле�н
- СЖАктёр
Самуэль
Жуи
- МКАктриса
Мэрилин
Канто
- ГКАктёр
Грегуар
Колен
- ОЛАктёр
Оливье
Лусто
- ЖДСценарист
Жеральдин
Данон
- ЯКСценарист
Янн
Квеффелек
- ВХПродюсер
Виктор
Хадида
- ММПродюсер
Мануэль
Мунц