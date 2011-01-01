Один день (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Лучшие друзья встречаются один раз в год на протяжении всей жизни. Необычная мелодрама с Энн Хэтэуэй и Джимом Стерджессом в главных ролях. Декстер и Эмма знакомятся на выпускном 15 июля 1988 года. Они проводят вместе одну ночь, которая становится началом их крепкой дружбы. Получив диплом, Эмма устраивается официанткой в лондонский ресторан, а Декстер переезжает в Париж, чтобы работать на телевидении. Каждый год 15 июля молодые люди встречаются и делятся событиями, случившимися с ними за время, проведенное в разлуке. В глубине души они понимают, что испытывают друг к другу серьезные чувства, но не могут сделать первый шаг на пути к настоящей близости. Пока жизнь Декстера скатывается в череду депрессивных алкогольных будней, Эмма уверенно идет к осуществлению своей мечты. Смогут ли лучшие друзья стать возлюбленными, узнаете в романтической ленте «Один день». Фильм 2009 года ждет вас онлайн на нашем видеосервисе прямо сейчас!



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