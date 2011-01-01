Один день (фильм, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Лучшие друзья встречаются один раз в год на протяжении всей жизни. Необычная мелодрама с Энн Хэтэуэй и Джимом Стерджессом в главных ролях. Декстер и Эмма знакомятся на выпускном 15 июля 1988 года. Они проводят вместе одну ночь, которая становится началом их крепкой дружбы. Получив диплом, Эмма устраивается официанткой в лондонский ресторан, а Декстер переезжает в Париж, чтобы работать на телевидении. Каждый год 15 июля молодые люди встречаются и делятся событиями, случившимися с ними за время, проведенное в разлуке. В глубине души они понимают, что испытывают друг к другу серьезные чувства, но не могут сделать первый шаг на пути к настоящей близости. Пока жизнь Декстера скатывается в череду депрессивных алкогольных будней, Эмма уверенно идет к осуществлению своей мечты. Смогут ли лучшие друзья стать возлюбленными, узнаете в романтической ленте «Один день». Фильм 2009 года ждет вас онлайн на нашем видеосервисе прямо сейчас!
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
- ЛШРежиссёр
Лоне
Шерфиг
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актёр
Джим
Стёрджесс
- Актёр
Том
Мисон
- Актриса
Джоди
Уиттакер
- ТКАктёр
Тим
Ки
- Актёр
Рейф
Сполл
- ЖдАктриса
Жозефин
де ла Буме
- Актриса
Патриша
Кларксон
- Актёр
Кен
Стотт
- ХРАктриса
Хейда
Рид
- ДНСценарист
Дэвид
Николлс
- Продюсер
Нина
Джейкобсон
- РБПродюсер
Рафаэль
Бенолье
- ДФПродюсер
Джейн
Фрейзер
- ТРПродюсер
Тесса
Росс
- ДСАктриса дубляжа
Дарья
Семенова
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Барабанов
- Актёр дубляжа
Сергей
Епишев
- АОАктриса дубляжа
Алина
Ольшанская
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- СУХудожница
Су
Уайтакер
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- БПМонтажёр
Барни
Пиллинг
- БДОператор
Бенуа
Деломм
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман