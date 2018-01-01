Биография

Джейн Фрейзер – британский продюсер. Родилась в 1956 г. Впервые о продюсере Джейн Фрейзер мир узнал в 1988 г., когда на экран вышел фантастический фильм «Бумажный дом» режиссера Бернарда Роуза. Следующая картина попала на экраны в Великобритании в 1989 г. и носила название «Бриллиантовые головы». В ней, как и в предыдущей, снялись начинающие актеры, а съемочный процесс возглавил Ник Брумфилд. Первую известность в сравнении с предыдущими работами получила криминальная драма «Пусть получит свое» (1991 г.) Питера Медака. После нее продюсера только десять лет спустя пригласили на съемки картины с участием Николаса Кейджа и Пенелопы Крус. Военная мелодрама «Выбор капитана Корелли» (2001 г.) Джона Мэддена была номинирована на приз зрительских симпатий Европейской киноакадемии. Снятый в том же году следующий фильм Джейн Фрейзер стал обладателем «Оскара» за лучший сценарий – криминальная драма «Госфорд-парк» Роберта Олтмена. За детективную драму Джо Райта «Искупление» (2007 г.) с Кирой Найтли и Джеймсом МакЭвоем в главных ролях были получены «Оскар» за лучший саундтрек и две премии «Золотой глобус», а также две награды Британской академии. Сегодня Джейн Фрейзер – весьма успешный продюсер в Великобритании, о чем лишний раз говорит ее фильмография последних лет: «Ханна. Совершенное оружие» (2010 г.), «Отель \"Гранд Будапешт\"» (2014 г.). В 2020 году она и датский режиссер Сюзанна Бир приступили к совместной работе над комедийной мелодрамой под рабочим названием «Нет слов»."