Фильмы для Козерогов

Коллекция фильмов, признанных критиками, для вдумчивых Козерогов.

Фильмы
Постер к фильму Родственные души 2024
7.4

Родственные души

2024, 84 мин
Постер к фильму Зона интересов 2023
5.9

Зона интересов

2023, 100 мин
Постер к фильму Братья по нотам 2024
8.8

Братья по нотам

2024, 102 мин
Постер к фильму Партенопа 2024
6.9

Партенопа

2024, 121 мин
Бесплатно
Постер к фильму Птица 2024
7.7

Птица

2024, 113 мин
Бесплатно
Постер к фильму Конклав 2024
8.2

Конклав

2024, 115 мин
Бесплатно
Постер к фильму Анора 2024
6.6

Анора

2024, 133 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мальчик и птица 2023
9.1

Мальчик и птица

2023, 123 мин
Постер к фильму Любовь зла 2024
8.8

Любовь зла

2024, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Свет 2023
7.8

Свет

2023, 103 мин
Постер к фильму Купе номер 6 2021
7.1

Купе номер 6

2021, 102 мин
Постер к фильму Фрау 2023
7.3

Фрау

2023, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Природа любви 2023
7.5

Природа любви

2023, 110 мин
Постер к фильму Идеальные дни 2023
8.0

Идеальные дни

2023, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Заговор в Каире 2022
7.8

Заговор в Каире

2022, 115 мин
Постер к фильму Адаптация 2002
7.2

Адаптация

2002, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Возвращение в Сеул 2022
6.5

Возвращение в Сеул

2022, 114 мин
Бесплатно
Постер к фильму Джуди 2019
8.5

Джуди

2019, 113 мин
Бесплатно
Постер к фильму На выдохе 2021
8.4

На выдохе

2021, 97 мин
Постер к фильму Лунный папа 1999
7.7

Лунный папа

1999, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Цель номер один 2012
8.6

Цель номер один

2012, 150 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пули над Бродвеем 1994
8.1

Пули над Бродвеем

1994, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сабрина 1995
9.4

Сабрина

1995, 122 мин
Бесплатно
Постер к фильму Решение уйти 2022
7.6

Решение уйти

2022, 132 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дорз 1991
8.3

Дорз

1991, 134 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вспомнить все 1990
9.2

Вспомнить все

1990, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Главная роль 2021
6.9

Главная роль

2021, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мертвец 1995
8.6

Мертвец

1995, 116 мин
Бесплатно
Постер к фильму Русская симфония 1994
6.9

Русская симфония

1994, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Телец 2000
7.3

Телец

2000, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Молох 1999
6.7

Молох

1999, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Закат 2021
6.9

Закат

2021, 78 мин
Постер к фильму Я буду рядом 2012
8.6

Я буду рядом

2012, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сядь за руль моей машины 2021
7.5

Сядь за руль моей машины

2021, 172 мин
Постер к фильму Старый Генри 2021
8.2

Старый Генри

2021, 94 мин
Постер к фильму Худший человек на свете 2021
7.2

Худший человек на свете

2021, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Герой 2021
6.7

Герой

2021, 122 мин
Постер к фильму Сочинение ко Дню Победы 1998
8.7

Сочинение ко Дню Победы

1998, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Я дышу 2014
6.8

Я дышу

2014, 85 мин
Постер к фильму Плохой лейтенант 2009
7.9

Плохой лейтенант

2009, 116 мин
Бесплатно
Постер к фильму Право на убийство 2008
8.3

Право на убийство

2008, 96 мин
Постер к фильму Спенсер 2021
7.0

Спенсер

2021, 111 мин
Бесплатно
Постер к фильму К звездам 2019
7.5

К звездам

2019, 117 мин
Постер к фильму Слишком крут для неудачи 2011
8.3

Слишком крут для неудачи

2011, 94 мин
Постер к фильму Творение Господне 2004
9.4

Творение Господне

2004, 105 мин
Постер к фильму Слон 2003
6.5

Слон

2003, 75 мин
Постер к фильму Соловей 2014
8.0

Соловей

2014, 78 мин
Постер к фильму Слушание 2016
8.2

Слушание

2016, 104 мин