Слон (фильм, 2003) смотреть онлайн
О фильме
Обычный школьный день заканчивается ужасной трагедией. Глубокая драма Гаса Ван Сента о подростковом насилии. Смотрите фильм «Слон» в подписке Amediateka на Wink.
Действие картины разворачивается в школе города Портленд в Америке, где мы наблюдаем за типичным днем нескольких людей с разных точек зрения. Подросток по имени Джон получает выговор от директора за опоздание и уходит в уединенное место, чтобы поплакать. Школьница Акадия, замечая его грусть, подходит к нему и дарит утешительный поцелуй. Тем временем фотограф Элиас направляется в школьную фотолабораторию, чтобы проявить недавно сделанные снимки, а приободрившийся Джон случайно сталкивается с местными изгоями Алексом и Эриком во дворе школы. У парней при себе оружие и они намерены отомстить всем своим обидчикам.
Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, что привело к трагедии и можно ли ее предотвратить. Смотрите фильм «Слон» в подписке Amediateka на Wink.
Слон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Гас
Ван Сент
- АФАктёр
Алекс
Фрост
- ЭДАктёр
Эрик
Дойлен
- ДРАктёр
Джон
Робинсон
- ЭМАктёр
Элайас
МакКоннелл
- ДТАктриса
Джордан
Тейлор
- КФАктриса
Кэрри
Финкли
- НДАктриса
Николь
Джордж
- БМАктриса
Бриттани
Маунтин
- АМАктриса
Алисия
Майлз
- КХАктриса
Кристен
Хикс
- Сценарист
Гас
Ван Сент
- ДВПродюсер
Дэни
Вульф
- ДЛПродюсер
Дж.Т.
Лерой
- Продюсер
Дайан
Китон
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ММХудожница
Марикрис
Масс
- Монтажёр
Гас
Ван Сент
- ХСОператор
Харрис
Савидис