Слон (фильм, 2003) смотреть онлайн

Обычный школьный день заканчивается ужасной трагедией. Глубокая драма Гаса Ван Сента о подростковом насилии. Смотрите фильм «Слон» в подписке Amediateka на Wink.



Действие картины разворачивается в школе города Портленд в Америке, где мы наблюдаем за типичным днем нескольких людей с разных точек зрения. Подросток по имени Джон получает выговор от директора за опоздание и уходит в уединенное место, чтобы поплакать. Школьница Акадия, замечая его грусть, подходит к нему и дарит утешительный поцелуй. Тем временем фотограф Элиас направляется в школьную фотолабораторию, чтобы проявить недавно сделанные снимки, а приободрившийся Джон случайно сталкивается с местными изгоями Алексом и Эриком во дворе школы. У парней при себе оружие и они намерены отомстить всем своим обидчикам.



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