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Закат (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.92021, Sundown
Драма, Детектив78 мин18+

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О фильме

Нил отдыхает в роскошном отеле в Акапулько вместе с сестрой Элис и ее детьми. У них хорошая жизнь и доходный бизнес в мясной индустрии. Внезапная новость о смерти матери заставляет Элис срочно вернуться в Лондон, но Нил остается, потому что забыл паспорт в номере, и обещает прилететь следующим рейсом. Только все это неправда — просто по какой-то причине Нилу все равно, что происходит вокруг. Кажется, он стремится как можно сильнее отдалиться от близких.

Страна
Мексика, Франция, Швеция
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Закат»