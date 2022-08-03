Закат (фильм, 2021) смотреть онлайн

Нил отдыхает в роскошном отеле в Акапулько вместе с сестрой Элис и ее детьми. У них хорошая жизнь и доходный бизнес в мясной индустрии. Внезапная новость о смерти матери заставляет Элис срочно вернуться в Лондон, но Нил остается, потому что забыл паспорт в номере, и обещает прилететь следующим рейсом. Только все это неправда — просто по какой-то причине Нилу все равно, что происходит вокруг. Кажется, он стремится как можно сильнее отдалиться от близких.

