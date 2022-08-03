Закат (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.92021, Sundown
Драма, Детектив78 мин18+
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О фильме
Нил отдыхает в роскошном отеле в Акапулько вместе с сестрой Элис и ее детьми. У них хорошая жизнь и доходный бизнес в мясной индустрии. Внезапная новость о смерти матери заставляет Элис срочно вернуться в Лондон, но Нил остается, потому что забыл паспорт в номере, и обещает прилететь следующим рейсом. Только все это неправда — просто по какой-то причине Нилу все равно, что происходит вокруг. Кажется, он стремится как можно сильнее отдалиться от близких.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МФРежиссёр
Мишель
Франко
- Актёр
Тим
Рот
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- ИЛАктриса
Иазуа
Лариос
- Актёр
Генри
Гудман
- АКАктриса
Альбертин
Коттинг Макмиллан
- СБАктёр
Сэмюэл
Боттомли
- ДТАктёр
Джеймс
Тарпи
- МдАктриса
Моника
дель Кармен
- РГАктриса
Рут
Галеана Адаме
- ХААктёр
Хесус
Агилар
- МФСценарист
Мишель
Франко
- МФПродюсер
Мишель
Франко
- КВПродюсер
Кристина
Веласко
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- МФМонтажёр
Мишель
Франко
- ИКОператор
Ив
Кап