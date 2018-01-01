Wink
Фильмы
Закат
Актёры и съёмочная группа фильма «Закат»

Актёры и съёмочная группа фильма «Закат»

Режиссёры

Мишель Франко

Мишель Франко

Michel Franco
Режиссёр

Актёры

Тим Рот

Тим Рот

Tim Roth
АктёрNeil Bennett
Шарлотта Генсбур

Шарлотта Генсбур

Charlotte Gainsbourg
АктрисаAlice Bennett
Иазуа Лариос

Иазуа Лариос

Iazua Larios
АктрисаBerenice
Генри Гудман

Генри Гудман

Henry Goodman
АктёрRichard
Альбертин Коттинг Макмиллан

Альбертин Коттинг Макмиллан

Albertine Kotting McMillan
АктрисаAlexa Bennett
Сэмюэл Боттомли

Сэмюэл Боттомли

Samuel Bottomley
АктёрColin Bennett
Джеймс Тарпи

Джеймс Тарпи

James Tarpey
АктёрAlbert Thompson
Моника дель Кармен

Моника дель Кармен

Mónica Del Carmen
АктрисаLuisa
Рут Галеана Адаме

Рут Галеана Адаме

Ruth Galeana Adame
АктрисаTaco Waitress
Хесус Агилар

Хесус Агилар

Jesús Aguilar
АктёрInmate

Сценаристы

Мишель Франко

Мишель Франко

Michel Franco
Сценарист

Продюсеры

Мишель Франко

Мишель Франко

Michel Franco
Продюсер
Кристина Веласко

Кристина Веласко

Cristina Velasco
Продюсер

Актёры дубляжа

Борис Шувалов

Борис Шувалов

Актёр дубляжа
Юлия Яблонская

Юлия Яблонская

Актриса дубляжа
Алия Насырова

Алия Насырова

Актриса дубляжа
Никита Прозоровский

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Александра Курагина

Александра Курагина

Актриса дубляжа

Монтажёры

Мишель Франко

Мишель Франко

Michel Franco
Монтажёр

Операторы

Ив Кап

Ив Кап

Yves Cape
Оператор