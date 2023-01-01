Вспомнить все (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мечта побывать на Марсе превращается в реальность. Фантастический фильм Верховена с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.



Даг — обычный рабочий в необычном мире будущего. Он с восторгом смотрит репортажи о колонизации Марса и однажды решает сделать себе подарок: он хо�чет попробовать популярное развлечение в этой вселенной сверхтехнологий — виртуальное путешествие, оставляющее реальные воспоминания в головах клиентов. Даг покупает себе виртуальный полет на Марс, но что-то идет не так, и парень, обретя воспоминания о новой жизни, совершенно забывает, кем он был в старой. Однако друзья и близкие прежнего Дага тоже начинают вести себя странно, — а точнее, пытаются его убить.



Сможет ли Даг вспомнить, что с ним произошло и как он стал всеобщей мишенью? Узнайте в культовом фантастическом боевике — фильм «Вспомнить все» 1990 года смотрите бесплатно на платформе Wink.



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