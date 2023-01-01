Вспомнить все (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Мечта побывать на Марсе превращается в реальность. Фантастический фильм Верховена с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
Даг — обычный рабочий в необычном мире будущего. Он с восторгом смотрит репортажи о колонизации Марса и однажды решает сделать себе подарок: он хо�чет попробовать популярное развлечение в этой вселенной сверхтехнологий — виртуальное путешествие, оставляющее реальные воспоминания в головах клиентов. Даг покупает себе виртуальный полет на Марс, но что-то идет не так, и парень, обретя воспоминания о новой жизни, совершенно забывает, кем он был в старой. Однако друзья и близкие прежнего Дага тоже начинают вести себя странно, — а точнее, пытаются его убить.
Сможет ли Даг вспомнить, что с ним произошло и как он стал всеобщей мишенью? Узнайте в культовом фантастическом боевике — фильм «Вспомнить все» 1990 года смотрите бесплатно на платформе Wink.
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Информация
СтранаМексика, США
Качест�воFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
Верховен
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- РТАктриса
Рэйчел
Тикотин
- Актриса
Шэрон
Стоун
- Актёр
Ронни
Кокс
- МААктёр
Майкл
Айронсайд
- МБАктёр
Маршалл
Белл
- МДАктёр
Мэл
Джонсон мл.
- МЧАктёр
Майкл
Чэмпион
- РБАктёр
Рой
Броксмит
- РБАктёр
Рэй
Бэйкер
- ГГСценарист
Гари
Голдман
- ФКСценарист
Филип
К. Дик
- РШСценарист
Рональд
Шусетт
- ДОСценарист
Дэн
О’Бэннон
- БФПродюсер
Базз
Фейтшанс
- РШПродюсер
Рональд
Шусетт
- Продюсер
Марио
Кассар
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- ФДМонтажёр
Фрэнк
Дж. Уриосте
- Оператор
Йост
Вакано
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит