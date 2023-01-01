Биография

Ронни Кокс — актер кино и телевидения. Родился в Клаудрофте 23 июля 1938 года. После окончания школы поступил в Восточный университет Нью-Мексико на факультет театрального и ораторского искусство. Увлекается музыкой — несмотря на успешную актерскую карьеру отказывался от участия во многих проектах в пользу сольных концертов. Включен в Зал славы музыки штата Нью-Мексико. Сегодня фильмография Ронни Кокса насчитывает более 160 работ. Его можно встретить в картинах «Робокоп», «Избавление», «Вспомнить все», «Скажи мне, что любишь меня», сериалах «Настоящий детектив», «Отчаянные домохозяйки», «Вторжение в Америку», «Спаун».