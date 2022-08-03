Мама, я дома (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.52021, Мама, я дома
Драма104 мин18+
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О фильме
Где-то в глубинке вместе с дочерью и внуком живет Тоня. Она ждет возвращения домой своего сына Жени, но вместо этого получает похоронку и солидную компенсацию. Оказывается, сын был наемником и погиб в Сирии. Тоня требует от властей провести расследование, но однажды Женя возвращается. Драма от продюсеров «Левиафана» и «Разжимая кулаки».
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ВБРежиссёр
Владимир
Битоков
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- Актёр
Юра
Борисов
- Актёр
Александр
Горчилин
- ЕШАктриса
Екатерина
Шумакова
- НПАктриса
Наталья
Павленкова
- ДКАктёр
Даррен
Кушхов
- МЖАктёр
Мажит
Жангузаров
- ВБАктёр
Валерий
Балкизов
- ВЛАктёр
Владимир
Лабецкий
- НБАктёр
Николай
Бутенин
- МИСценарист
Мария
Изюмова
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- АКПродюсер
Алёна
Костенко
- АММонтажёр
Анна
Масс
- КСОператор
Ксения
Середа
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Евграфов