Где-то в глубинке вместе с дочерью и внуком живет Тоня. Она ждет возвращения домой своего сына Жени, но вместо этого получает похоронку и солидную компенсацию. Оказывается, сын был наемником и погиб в Сирии. Тоня требует от властей провести расследование, но однажды Женя возвращается. Драма от продюсеров «Левиафана» и «Разжимая кулаки».

