Мама, я дома
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Мама, я дома

Мама, я дома (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.52021, Мама, я дома
Драма104 мин18+

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О фильме

Где-то в глубинке вместе с дочерью и внуком живет Тоня. Она ждет возвращения домой своего сына Жени, но вместо этого получает похоронку и солидную компенсацию. Оказывается, сын был наемником и погиб в Сирии. Тоня требует от властей провести расследование, но однажды Женя возвращается. Драма от продюсеров «Левиафана» и «Разжимая кулаки».

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мама, я дома»