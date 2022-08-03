Дорз
Wink
Фильмы
Дорз

Дорз (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

8.31991, The Doors
Драма134 мин18+

О фильме

История американского музыканта и поэта Джима Моррисона, его легендарной группы The Doors и психоделических шестидесятых. Моррисон — секс-символ и бунтарь, перевернувший представление о рок-н-ролле и ставший иконой целого поколения.

Страна
США, Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорз»