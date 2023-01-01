Берлинский кинофестиваль

5.1
Одержимая
2024, 116 мин
6.6
Клетка ищет птицу
2023, 87 мин
6.6
Сирена
2023, 96 мин
5.6
Схема
2022, 73 мин
4.4
Безумное кино для взрослых
2021, 101 мин
7.9
Я создан для тебя
2021, 103 мин
5.1
Сибирь
2020, 91 мин
7.5
Пираньи Неаполя
2019, 106 мин
6.5
Утойя. Выстрелы Брейвика
2018, 93 мин
7.0
Пионеры-герои
2015, 110 мин
7.7
Камилла Клодель, 1915
2013, 90 мин
9.0
Жизнь Дэвида Гейла
2003, 124 мин
8.5
Герой
2002, 95 мин
6.1
Плохой парень
2001, 102 мин
Бесплатно
8.5
Сочинение ко Дню Победы
1998, 107 мин
Бесплатно
7.0
Русская симфония
1994, 108 мин
Бесплатно
5.7
Зависимость
1994, 79 мин
Бесплатно
8.4
До первой крови
1989, 81 мин
Бесплатно
8.3
Имя
1988, 77 мин
Бесплатно
8.4
После войны — мир
1988, 71 мин
Бесплатно
7.7
Публикация
1988, 83 мин
Бесплатно
7.6
Музыкальная смена
1987, 80 мин
Бесплатно
8.9
Спасите наши души
1987, 70 мин
Бесплатно
8.2
Пощечина, которой не было
1987, 81 мин
Бесплатно
7.3
Приход луны
1987, 72 мин
Бесплатно
9.2
Постарайся остаться живым...
1986, 64 мин
Бесплатно
6.7
Скорбное бесчувствие
1986, 92 мин
Бесплатно
8.7
Личное дело судьи Ивановой
1986, 80 мин
Бесплатно
8.8
Под знаком однорогой коровы
1986, 71 мин
Бесплатно
8.9
Тайная прогулка
1985, 78 мин
Бесплатно
7.7
Танцы на крыше
1985, 67 мин
Бесплатно
8.5
Приходи свободным
1984, 85 мин
Бесплатно
9.0
Приказано взять живым
1984, 83 мин
Бесплатно
8.2
Инопланетянка
1984, 79 мин
Бесплатно
9.1
Еще люблю, еще надеюсь...
1984, 76 мин
Бесплатно
8.8
Парашютисты
1984, 86 мин
Бесплатно
8.7
Почти ровесники
1984, 70 мин
Бесплатно
8.5
Соучастники
1983, 93 мин
Бесплатно
8.9
Признать виновным
1983, 76 мин
Бесплатно
8.8
Предел желаний
1983, 75 мин
Бесплатно
9.4
Из жизни начальника уголовного розыска
1983, 89 мин
Бесплатно
9.0
Живая радуга
1983, 64 мин
Бесплатно
9.5
Женатый холостяк
1982, 83 мин
Бесплатно
9.2
Приказ: Перейти границу
1982, 86 мин
Бесплатно
9.2
Приказ: Огонь не открывать
1981, 87 мин
Бесплатно
8.7
Полет с космонавтом
1980, 77 мин
Бесплатно
9.5
Петровка, 38
1980, 83 мин
Бесплатно
8.7
Старые долги
1980, 84 мин
Бесплатно