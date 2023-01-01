Берлинский кинофестиваль
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Берлинский кинофестиваль

Берлинский кинофестиваль

Берлинский кинофестиваль

ФильмыДля детей
Постер к фильму Одержимая 2024
5.1

Одержимая

2024, 116 мин
Постер к фильму Клетка ищет птицу 2023
6.6

Клетка ищет птицу

2023, 87 мин
Постер к фильму Сирена 2023
6.6

Сирена

2023, 96 мин
Постер к фильму Схема 2022
5.6

Схема

2022, 73 мин
Постер к фильму Безумное кино для взрослых 2021
4.4

Безумное кино для взрослых

2021, 101 мин
Постер к фильму Я создан для тебя 2021
7.9

Я создан для тебя

2021, 103 мин
Постер к фильму Сибирь 2020
5.1

Сибирь

2020, 91 мин
Постер к фильму Пираньи Неаполя 2019
7.5

Пираньи Неаполя

2019, 106 мин
Постер к фильму Утойя. Выстрелы Брейвика 2018
6.5

Утойя. Выстрелы Брейвика

2018, 93 мин
Постер к фильму Пионеры-герои 2015
7.0

Пионеры-герои

2015, 110 мин
Постер к фильму Камилла Клодель, 1915 2013
7.7

Камилла Клодель, 1915

2013, 90 мин
Постер к фильму Жизнь Дэвида Гейла 2003
9.0

Жизнь Дэвида Гейла

2003, 124 мин
Постер к фильму Герой 2002
8.5

Герой

2002, 95 мин
Постер к фильму Плохой парень 2001
6.1

Плохой парень

2001, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сочинение ко Дню Победы 1998
8.5

Сочинение ко Дню Победы

1998, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Русская симфония 1994
7.0

Русская симфония

1994, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зависимость 1994
5.7

Зависимость

1994, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму До первой крови 1989
8.4

До первой крови

1989, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Имя 1988
8.3

Имя

1988, 77 мин
Бесплатно
Постер к фильму После войны — мир 1988
8.4

После войны — мир

1988, 71 мин
Бесплатно
Постер к фильму Публикация 1988
7.7

Публикация

1988, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Музыкальная смена 1987
7.6

Музыкальная смена

1987, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Спасите наши души 1987
8.9

Спасите наши души

1987, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пощечина, которой не было 1987
8.2

Пощечина, которой не было

1987, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Приход луны 1987
7.3

Приход луны

1987, 72 мин
Бесплатно
Постер к фильму Постарайся остаться живым... 1986
9.2

Постарайся остаться живым...

1986, 64 мин
Бесплатно
Постер к фильму Скорбное бесчувствие 1986
6.7

Скорбное бесчувствие

1986, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Личное дело судьи Ивановой 1986
8.7

Личное дело судьи Ивановой

1986, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Под знаком однорогой коровы 1986
8.8

Под знаком однорогой коровы

1986, 71 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайная прогулка 1985
8.9

Тайная прогулка

1985, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Танцы на крыше 1985
7.7

Танцы на крыше

1985, 67 мин
Бесплатно
Постер к фильму Приходи свободным 1984
8.5

Приходи свободным

1984, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Приказано взять живым 1984
9.0

Приказано взять живым

1984, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Инопланетянка 1984
8.2

Инопланетянка

1984, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Еще люблю, еще надеюсь... 1984
9.1

Еще люблю, еще надеюсь...

1984, 76 мин
Бесплатно
Постер к фильму Парашютисты 1984
8.8

Парашютисты

1984, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Почти ровесники 1984
8.7

Почти ровесники

1984, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму Соучастники 1983
8.5

Соучастники

1983, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Признать виновным 1983
8.9

Признать виновным

1983, 76 мин
Бесплатно
Постер к фильму Предел желаний 1983
8.8

Предел желаний

1983, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Из жизни начальника уголовного розыска 1983
9.4

Из жизни начальника уголовного розыска

1983, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Живая радуга 1983
9.0

Живая радуга

1983, 64 мин
Бесплатно
Постер к фильму Женатый холостяк 1982
9.5

Женатый холостяк

1982, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Приказ: Перейти границу 1982
9.2

Приказ: Перейти границу

1982, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Приказ: Огонь не открывать 1981
9.2

Приказ: Огонь не открывать

1981, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Полет с космонавтом 1980
8.7

Полет с космонавтом

1980, 77 мин
Бесплатно
Постер к фильму Петровка, 38 1980
9.5

Петровка, 38

1980, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Старые долги 1980
8.7

Старые долги

1980, 84 мин
Бесплатно