6.62018, Utøya 22. juli
Триллер, Драма93 мин18+
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Утойя. Выстрелы Брейвика (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Норвежский однокадровый триллер, воссоздающий страшные события 22 июля 2011 года, когда ультраправый террорист Андерс Брейвик напал на летний лагерь на острове Утойя. Среди героев — 19-летняя Кайя и еe младшая сестра Эмили. Между девушками происходит ссора, потому что Эмили не нравится в лагере, но внезапно раздается первый выстрел...
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЭПРежиссёр
Эрик
Поппе
- АБАктриса
Андреа
Бернтсен
- АХАктёр
Александр
Хольмен
- СКАктриса
Сольвейг
Колэен Биркеланд
- БФАктёр
Бреде
Фристад
- ЭРАктриса
Элли
Рианнон Мюллер Осборн
- ЙСАктриса
Йенни
Свенневиг
- ИЭАктриса
Ингеборг
Энес
- ССАктёр
Сорош
Садат
- АЭАктриса
Ада
Эйде
- МГАктриса
Мэриан
Гьердсбакк
- СРСценарист
Сив
Райендрам
- АБСценарист
Анна
Бахе-Вииг
- ЭПСценарист
Эрик
Поппе
- ФГПродюсер
Финн
Гьердрум
- ЭППродюсер
Эрик
Поппе
- РСХудожница
Рикке
Симонсен
- МООператор
Мартин
Оттербек
- ВПКомпозитор
Вольфганг
Плагге