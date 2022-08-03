Утойя. Выстрелы Брейвика
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Фильмы
Утойя. Выстрелы Брейвика
6.62018, Utøya 22. juli
Триллер, Драма93 мин18+

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Утойя. Выстрелы Брейвика (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Норвежский однокадровый триллер, воссоздающий страшные события 22 июля 2011 года, когда ультраправый террорист Андерс Брейвик напал на летний лагерь на острове Утойя. Среди героев — 19-летняя Кайя и еe младшая сестра Эмили. Между девушками происходит ссора, потому что Эмили не нравится в лагере, но внезапно раздается первый выстрел...

Страна
Норвегия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Утойя. Выстрелы Брейвика»