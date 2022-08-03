Утойя. Выстрелы Брейвика (фильм, 2018) смотреть онлайн

Норвежский однокадровый триллер, воссоздающий страшные события 22 июля 2011 года, когда ультраправый террорист Андерс Брейвик напал на летний лагерь на острове Утойя. Среди героев — 19-летняя Кайя и еe младшая сестра Эмили. Между девушками происходит ссора, потому что Эмили не нравится в лагере, но внезапно раздается первый выстрел...

