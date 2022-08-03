Безумное кино для взрослых (фильм, 2021) смотреть онлайн
4.42021, Babardeala cu bucluc sau porno balamuc
Драма, Эротика101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Карьера и доброе имя преподавательницы бухарестской частной школы Эми зависают над пропастью, когда в интернет попадает ее интимное видео с мужем. Родители учеников в ярости, собрание с участием директора школы превращается в суд. Несмотря на простую, хотя и пикантную фабулу, эта картина больше, чем комедия положений, и поднимает целый пласт проблем современного общества.
СтранаЛюксембург, Чехия, Румыния, Великобритания, Хорватия, Швейцария
ЖанрЭротика, Комедия, Драма
КачествоFull HD, SD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- РЖРежиссёр
Раду
Жуде
- КПАктриса
Катя
Паскарю
- КИАктриса
Клаудия
Иеремия
- НУАктёр
Никодим
Унгуряну
- ОМАктриса
Олимпия
Малаи
- АВАктёр
Анди
Васлуяну
- АПАктёр
Александру
Поточан
- ДВАктриса
Дана
Войку
- ДИАктриса
Даниэла
Ионита Марку
- ИМАктриса
Илинка
Манолаке
- ТФАктёр
Тудорел
Филимон
- РЖСценарист
Раду
Жуде
- АСПродюсер
Ада
Соломон
- АЮПродюсер
Анкица
Юрич-Тилич
- ААХудожница
Аделина
Андреа Бадеску
- АПХудожница
Андриа
Поупэ
- ККМонтажёр
Каталин
Кристутиу
- МПОператор
Мариус
Пандуру