Безумное кино для взрослых (фильм, 2021) смотреть онлайн

Карьера и доброе имя преподавательницы бухарестской частной школы Эми зависают над пропастью, когда в интернет попадает ее интимное видео с мужем. Родители учеников в ярости, собрание с участием директора школы превращается в суд. Несмотря на простую, хотя и пикантную фабулу, эта картина больше, чем комедия положений, и поднимает целый пласт проблем современного общества.

