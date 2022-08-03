Безумное кино для взрослых
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Безумное кино для взрослых

Безумное кино для взрослых (фильм, 2021) смотреть онлайн

4.42021, Babardeala cu bucluc sau porno balamuc
Драма, Эротика101 мин18+

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О фильме

Карьера и доброе имя преподавательницы бухарестской частной школы Эми зависают над пропастью, когда в интернет попадает ее интимное видео с мужем. Родители учеников в ярости, собрание с участием директора школы превращается в суд. Несмотря на простую, хотя и пикантную фабулу, эта картина больше, чем комедия положений, и поднимает целый пласт проблем современного общества.

Страна
Люксембург, Чехия, Румыния, Великобритания, Хорватия, Швейцария
Жанр
Эротика, Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумное кино для взрослых»