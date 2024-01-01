Одержимая (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка переезжает в деревню, где люди совершают убийства, чтобы их казнили. Фильм «Одержимая» 2023 года — хоррор по реальным событиям, получивший приз за операторское мастерство на Берлинском кинофестивале.



Конец 18 века. Австрия. Молодая Агнес из родной деревни переезжает к мужу в мрачноватую лесную хижину. Поначалу она радуется своей доле — девушка мечтает родить ребенка и жить счастливой семейной жизнью. Однако ее надеждам не суждено оправдаться. Муж к ней не притрагивается, свекровь без конца упрекает, ее работой вечно не довольны, а единственную отдушину — коллекцию бабочек и стрекоз — и вовсе выбрасывают как мусор. Агнес впадает в отчаяние и начинает подолгу бродить в лесу. А тем временем в деревне учащаются случаи убийства младенцев.



Какие жуткие события нависают над деревней и сможет ли Агнес сохранить рассудок в этой безумной атмосфере? Об этом расскажет фильм «Одержимая», смотреть который можно онлайн на платформе Wink.



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