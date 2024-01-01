Одержимая
Wink
Фильмы
Одержимая
5.12024, The Devil’s Bath
Ужасы, Драмы116 мин18+
Молодая девушка переезжает в лесную глушь, где начинают происходить жуткие убийства. Хоррор по реальной истории с призом в Берлине
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Одержимая (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка переезжает в деревню, где люди совершают убийства, чтобы их казнили. Фильм «Одержимая» 2023 года — хоррор по реальным событиям, получивший приз за операторское мастерство на Берлинском кинофестивале.

Конец 18 века. Австрия. Молодая Агнес из родной деревни переезжает к мужу в мрачноватую лесную хижину. Поначалу она радуется своей доле — девушка мечтает родить ребенка и жить счастливой семейной жизнью. Однако ее надеждам не суждено оправдаться. Муж к ней не притрагивается, свекровь без конца упрекает, ее работой вечно не довольны, а единственную отдушину — коллекцию бабочек и стрекоз — и вовсе выбрасывают как мусор. Агнес впадает в отчаяние и начинает подолгу бродить в лесу. А тем временем в деревне учащаются случаи убийства младенцев.

Какие жуткие события нависают над деревней и сможет ли Агнес сохранить рассудок в этой безумной атмосфере? Об этом расскажет фильм «Одержимая», смотреть который можно онлайн на платформе Wink.

Одержимая смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Австрия, Германия
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы

Рейтинг