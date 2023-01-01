Почти ровесники
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Почти ровесники

Почти ровесники (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

8.71984, Почти ровесники
Кино для детей70 мин12+

Сюжет

Вячеслав Кузьмин – вчерашний выпускник педагогического университета – становится учителем литературы и берет руководство над десятым классом. Школьники не воспринимают нового преподавателя всерьез – ведь он почти их ровесник. Вячеслав пытается завоевать их доверие, в то время как портятся его отношения с молодой женой.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Кино для детей

Рейтинг

5.8 КиноПоиск