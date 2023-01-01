Почти ровесники (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
8.71984, Почти ровесники
Кино для детей70 мин12+
Сюжет
Вячеслав Кузьмин – вчерашний выпускник педагогического университета – становится учителем литературы и берет руководство над десятым классом. Школьники не воспринимают нового преподавателя всерьез – ведь он почти их ровесник. Вячеслав пытается завоевать их доверие, в то время как портятся его отношения с молодой женой.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыКино для детей
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- ТПРежиссёр
Татьяна
Пименова
- ММАктёр
Михаил
Морозов
- ЕНАктриса
Елена
Новосельская
- ИИАктёр
Иван
Именитов
- ВЧ�Актёр
Василий
Чернышев
- ОДАктриса
Ольга
Дольникова
- ДГАктриса
Даша
Гальчук
- ЛВАктриса
Люба
Виноградова
- ВКАктриса
Вероника
Косенкова
- АИАктриса
Анна
Исайкина
- АЯАктёр
Алексей
Ясулович
- ДДСценарист
Денис
Драгунский
- АЛКомпозитор
Андрей
Леденев
- РЛКомпозитор
Роман
Леденев