Почти ровесники (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вячеслав Кузьмин – вчерашний выпускник педагогического университета – становится учителем литературы и берет руководство над десятым классом. Школьники не воспринимают нового преподавателя всерьез – ведь он почти их ровесник. Вячеслав пытается завоевать их доверие, в то время как портятся его отношения с молодой женой.



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