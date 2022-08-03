Плохой парень (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Из-за любви бандита девушке приходится стать ночной бабочкой. Южнокорейская драма от режиссера фильма «Весна, лето, осень, зима... и снова весна».



Молчаливый сутенер Хан Ги прогуливается по улице и замечает красивую студентку, сидящую на лавке. Он сразу понимает, что это любовь с первого взгляда, и предлагает девушке провести с ним ночь. Получив жесткий отпор, мужчина решает отомстить и обвиняет ее в краже большой суммы денег, подстроенной им самим. Оказавшись в безвыходном положении, бедная девушка вынуждена торговать своим телом, чтобы отдать долг. Хан Ги наблюдает за ней через полупрозрачное зеркало, а затем и сам становится ее клиентом. Когда новоиспеченная путана узнает, что он виновен в ее бедах, то впадает в безумную ярость.



Чем закончится эта извращенная любовь, узнаете в драме Ким Ки Дука «Плохой парень». Фильм 2001 смотреть онлайн можно в хорошем качестве прямо сейчас на нашем видеосервисе!

