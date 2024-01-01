Ограбление на миллион (фильм, 2024) смотреть онлайн

Новое дело становится настоящим испытанием для опытного вора, решившего вернуться к привычному ремеслу. Фильм «Ограбление на миллион» — атмосферный неонуар из Германии о том, как сложно убежать от прошлого. Фильм участвовал в секции «Панорама» Берлинского кинофестиваля.



Спустя 12 лет вор по кличке Троян возвращается в Берлин, надеясь, что в большом городе понадобится его опыт в ограблениях. Но мир, в который он попадает, стал гораздо сложнее, чем раньше: технологии ушли вперед, а прошлые контакты стали неактуальны. И все же криминальное подполье никуда не делось: давняя знакомая Трояна по имени Ребекка, хоть и стала заниматься недвижимостью, все еще сохраняет с ним связь. Она находит Трояну новую работу: вместе с тремя сообщниками ему предстоит украсть музейную картину. Однако у дела, которое должно было стать легким и прибыльным, будут неожиданные последствия.



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