Под знаком однорогой коровы
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Под знаком однорогой коровы

Под знаком однорогой коровы (фильм, 1986) смотреть онлайн

8.61986, Под знаком однорогой коровы
Семейный71 мин12+

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О фильме

Когда 12-летний Азамат окончательно выводит из себя своего деда, с которым он проводит летние каникулы, тот отправляет его высоко в горы на пастбище. Азамат еще не привык к новой жизни и быстро становится посмешищем для ровесников. Внезапно отдушиной для мальчика становится однорогая корова, с которой они даже начинают играть в футбол.

Страна
СССР
Жанр
Семейный
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

6.1 IMDb