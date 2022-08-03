Под знаком однорогой коровы (фильм, 1986) смотреть онлайн

Когда 12-летний Азамат окончательно выводит из себя своего деда, с которым он проводит летние каникулы, тот отправляет его высоко в горы на пастбище. Азамат еще не привык к новой жизни и быстро становится посмешищем для ровесников. Внезапно отдушиной для мальчика становится однорогая корова, с которой они даже начинают играть в футбол.

