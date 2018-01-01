Wink
Под знаком однорогой коровы
Актёры и съёмочная группа фильма «Под знаком однорогой коровы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Под знаком однорогой коровы»

Режиссёры

Хасан Хажкасимов

Режиссёр

Актёры

Эдуард Каров

Актёр
Муса Дудаев

Актёр
Хужа Кумахова

Актриса
Лео Пилпани

Актёр
Владимир Иванов

Актёр
Эльвира Блянихова

Актриса
Аслан Беров

Актёр
Георгий Роинишвили

Актёр
Сос Саркисян

АктёрТоби

Сценаристы

Александр Бородянский

Сценарист
Хасан Хажкасимов

Сценарист