7.92021, Ich bin dein Mensch
Фантастика, Драма103 мин18+
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Я создан для тебя (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Альме слегка за сорок, она поглощена работой в музее и не обременена семьей. Это, по мнению разработчиков андроидов-партнеров, делает ее идеальной кандидаткой на роль тестировщицы новой модели робота, чей алгоритм подстраивается под индивидуальные запросы. Участие в эксперименте дает Альме шанс на продвижение в научной карьере, и она соглашается. К чему это приведет?
СтранаГермания
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD, SD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- МШРежиссёр
Мария
Шрадер
- МЭАктриса
Марен
Эггерт
- Актёр
Дэн
Стивенс
- СХАктриса
Сандра
Хюллер
- ХЛАктёр
Ханс
Лёв
- ВХАктёр
Вольфганг
Хюбш
- АМАктриса
Анника
Мейер
- ФСАктёр
Фалилу
Сек
- ЮТАктёр
Юрген
Таррах
- ГРАктриса
Генриетта
Рихтер-Роль
- МОАктриса
Моника
Ошек
- МШСценарист
Мария
Шрадер
- ЛБПродюсер
Лиза
Блюменберг
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- БНОператор
Бенедикт
Нойенфельс
- ТВКомпозитор
Тобиаш
Вагнер