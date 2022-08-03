Я создан для тебя
Wink
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Я создан для тебя
7.92021, Ich bin dein Mensch
Фантастика, Драма103 мин18+

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Я создан для тебя (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Альме слегка за сорок, она поглощена работой в музее и не обременена семьей. Это, по мнению разработчиков андроидов-партнеров, делает ее идеальной кандидаткой на роль тестировщицы новой модели робота, чей алгоритм подстраивается под индивидуальные запросы. Участие в эксперименте дает Альме шанс на продвижение в научной карьере, и она соглашается. К чему это приведет?

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я создан для тебя»