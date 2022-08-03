Альме слегка за сорок, она поглощена работой в музее и не обременена семьей. Это, по мнению разработчиков андроидов-партнеров, делает ее идеальной кандидаткой на роль тестировщицы новой модели робота, чей алгоритм подстраивается под индивидуальные запросы. Участие в эксперименте дает Альме шанс на продвижение в научной карьере, и она соглашается. К чему это приведет?

