WinkФильмыЯ создан для тебяАктёры и съёмочная группа фильма «Я создан для тебя»
Актёры и съёмочная группа фильма «Я создан для тебя»
Режиссёры
Актёры
АктрисаAlma
Марен ЭггертMaren Eggert
АктёрTom
Дэн СтивенсDan Stevens
АктрисаMitarbeiterin
Сандра ХюллерSandra Hüller
АктёрJulian
Ханс ЛёвHans Löw
АктёрVater Felser
Вольфганг ХюбшWolfgang Hübsch
АктрисаCora
Анника МейерAnnika Meier
АктёрDekan Roger
Фалилу СекFalilou Seck
АктёрDr. Stuber
Юрген ТаррахJürgen Tarrach
АктрисаSteffi
Генриетта Рихтер-РольHenriette Richter-Röhl
АктрисаFrau im Café