Wink
Фильмы
Я создан для тебя
Актёры и съёмочная группа фильма «Я создан для тебя»

Режиссёры

Мария Шрадер

Maria Schrader
Режиссёр

Актёры

Марен Эггерт

Maren Eggert
АктрисаAlma
Дэн Стивенс

Dan Stevens
АктёрTom
Сандра Хюллер

Sandra Hüller
АктрисаMitarbeiterin
Ханс Лёв

Hans Löw
АктёрJulian
Вольфганг Хюбш

Wolfgang Hübsch
АктёрVater Felser
Анника Мейер

Annika Meier
АктрисаCora
Фалилу Сек

Falilou Seck
АктёрDekan Roger
Юрген Таррах

Jürgen Tarrach
АктёрDr. Stuber
Генриетта Рихтер-Роль

Henriette Richter-Röhl
АктрисаSteffi
Моника Ошек

Monika Oschek
АктрисаFrau im Café

Сценаристы

Мария Шрадер

Maria Schrader
Сценарист

Продюсеры

Лиза Блюменберг

Lisa Blumenberg
Продюсер

Актёры дубляжа

Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Владимир Левашёв

Актёр дубляжа

Операторы

Бенедикт Нойенфельс

Benedict Neuenfels
Оператор

Композиторы

Тобиаш Вагнер

Tobias Wagner
Композитор