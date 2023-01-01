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Лучшие российские фильмы на Drom

Лучшие российские фильмы на Drom

ФильмыДля детей
Постер к фильму Папины дочки. Новогодние 2023
9.5

Папины дочки. Новогодние

2023, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шапито-шоу. Уважение и сотрудничество 2011
7.2

Шапито-шоу. Уважение и сотрудничество

2011, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Прогулка 2003
7.8

Прогулка

2003, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму 28 панфиловцев 2016
9.5

28 панфиловцев

2016, 115 мин
Постер к фильму Шапито-шоу. Любовь и дружба 2011
8.1

Шапито-шоу. Любовь и дружба

2011, 106 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ой, мамочки! 2021
7.9

Ой, мамочки!

2021, 18 мин
Бесплатно
Постер к фильму Майор 2013
8.5

Майор

2013, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бери да помни 2023
8.2

Бери да помни

2023, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шугалей 2 2020
9.1

Шугалей 2

2020, 125 мин
Бесплатно
Постер к фильму Гранит 2021
9.1

Гранит

2021, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Жили-были 2017
9.3

Жили-были

2017, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Жить 2010
8.1

Жить

2010, 71 мин
Бесплатно
Постер к фильму Изгнание 2007
7.4

Изгнание

2007, 150 мин
Постер к фильму Родитель 2021
8.5

Родитель

2021, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Панчер 2021
8.5

Панчер

2021, 136 мин
Бесплатно
Постер к фильму Коридор бессмертия 2019
9.1

Коридор бессмертия

2019, 134 мин
Бесплатно
Постер к фильму Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов 2017
8.4

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

2017, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму По небу босиком 2015
8.2

По небу босиком

2015, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Со дна вершины 2017
9.5

Со дна вершины

2017, 106 мин
Бесплатно
Постер к фильму Живой 2006
9.2

Живой

2006, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Карп отмороженный 2017
8.2

Карп отмороженный

2017, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шугалей 2020
8.8

Шугалей

2020, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Не скажу 2023
8.4

Не скажу

2023, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бык 2019
8.7

Бык

2019, 95 мин
Постер к фильму Война Анны 2018
7.9

Война Анны

2018, 71 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хронос 2022
8.6

Хронос

2022, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Космос как предчувствие 2005
7.8

Космос как предчувствие

2005, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Папаша в бегах 2023
8.6

Папаша в бегах

2023, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Про любовь. Только для взрослых 2017
8.3

Про любовь. Только для взрослых

2017, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Керосин 2019
8.0

Керосин

2019, 73 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лиза 2022
8.4

Лиза

2022, 90 мин
Постер к фильму Пугало 2020
8.0

Пугало

2020, 69 мин
Бесплатно
Постер к фильму Холодно 2021
6.9

Холодно

2021, 8 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тыгын Дархан 2020
8.2

Тыгын Дархан

2020, 138 мин
Бесплатно
Постер к фильму Во тьме 2022
7.8

Во тьме

2022, 96 мин
Постер к фильму Связь 2006
8.1

Связь

2006, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Край 2010
8.9

Край

2010, 118 мин
Бесплатно
Постер к фильму Холодное танго 2017
8.8

Холодное танго

2017, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вертолет 2021
7.5

Вертолет

2021, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дочь рыбака 2020
4.9

Дочь рыбака

2020, 69 мин
Бесплатно
Постер к фильму Рок 2017
7.7

Рок

2017, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пленный 2008
8.1

Пленный

2008, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Велга 2022
7.2

Велга

2022, 78 мин
Постер к фильму Враги 2007
7.8

Враги

2007, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лебединое озеро 2022
6.6

Лебединое озеро

2022, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Слон 2010
8.3

Слон

2010, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Республика Z 2018
7.8

Республика Z

2018, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Черный снег 2020
7.0

Черный снег

2020, 80 мин
Бесплатно