Фильм Хронос (2022)

О фильме
Фантастический киноальманах по произведениям Кира Булычева. Одна из последних ролей Сергея Пускепалиса. Главный герой новеллы «Поломка на линии» обнаруживает в стене своей квартиры целый склад артефактов, который пополняется сам собой. Успешный ресторатор из сегмента «Временная связь», вдохновленного рассказом «Можно попросить Нину?», пытается дозвониться до своей любовницы Нины, но раз за разом попадает на девочку с тем же именем, которая живет в 1942 году. Действие эпизода «Шум за стеной» происходит в 1948-м в московской коммуналке, где удивительный сосед подкармливает голодающего мальчика морской рыбой, которую невозможно достать в послевоенных условиях. в хорошем качестве
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
