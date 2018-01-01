Wink
Фильмы
Хронос
Актёры и съёмочная группа фильма «Хронос»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хронос»

Режиссёры

Роман Просвирнин

Роман Просвирнин

Режиссёр
Дмитрий Аболмасов

Дмитрий Аболмасов

Режиссёр

Актёры

Сергей Пускепалис

Сергей Пускепалис

Актёр
Иван Жидков

Иван Жидков

Актёр
Анастасия Балякина

Анастасия Балякина

Актриса
Михаил Горевой

Михаил Горевой

Актёр
Юрий Назаров

Юрий Назаров

Актёр
Дмитрий Ендальцев

Дмитрий Ендальцев

Актёр
Софья Лебедева

Софья Лебедева

Актриса
Евгений Писарев

Евгений Писарев

АктёрПетя
Андрей Матвеев

Андрей Матвеев

Актёр

Сценаристы

Алексей Безенков

Алексей Безенков

Сценарист
Дмитрий Аболмасов

Дмитрий Аболмасов

Сценарист
Дмитрий Дрожилов

Дмитрий Дрожилов

Сценарист
Дмитрий Белосохов

Дмитрий Белосохов

Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Белосохов

Дмитрий Белосохов

Продюсер
Андрей Матвеев

Андрей Матвеев

Продюсер
Денис Гордиенко

Денис Гордиенко

Продюсер

Монтажёры

Владислав Вдовин

Владислав Вдовин

Монтажёр
Илья Ульянов

Илья Ульянов

Монтажёр

Операторы

Дмитрий Горевой

Дмитрий Горевой

Оператор
Кирилл Сперанский

Кирилл Сперанский

Оператор

Композиторы

Игорь Бабаев

Игорь Бабаев

Композитор
Лина Герц

Лина Герц

Композитор