Холодно (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Короткометражная зарисовка о нелегких буднях полиции в условиях русского холода из конкурса «Кинотавра». Зима в российской глубинке. Двое полицейских находят в лесу замерзшего насмерть пьяницу и сталкиваются при его транспортировке с проблемой, из-за которой им приходится выключить печь в машине. Тем не менее, страдающие от холода сотрудники полиции решают подобрать граждан, которые больше часа мерзнут на остановке в ожидании автобуса. Компания оказывается пестрой, поэтому поездка не обойдется без острых моментов, а самое главное – пассажиры так и не поймут, что рядом с ними сидит мертвый человек.



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