Холодно (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Короткометражная зарисовка о нелегких буднях полиции в условиях русского холода из конкурса «Кинотавра». Зима в российской глубинке. Двое полицейских находят в лесу замерзшего насмерть пьяницу и сталкиваются при его транспортировке с проблемой, из-за которой им приходится выключить печь в машине. Тем не менее, страдающие от холода сотрудники полиции решают подобрать граждан, которые больше часа мерзнут на остановке в ожидании автобуса. Компания оказывается пестрой, поэтому поездка не обойдется без острых моментов, а самое главное – пассажиры так и не поймут, что рядом с ними сидит мертвый человек.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДИРежиссёр
Данил
Иванов
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Актриса
Анна
Слю
- Актёр
Данил
Стеклов
- ЮКАктёр
Юрий
Колганов
- ВШАктёр
Василий
Шмаков
- ЮЛАктриса
Юлия
Левакова
- ДИСценарист
Данил
Иванов
- НВПродюсер
Никита
Владимиров
- АНПродюсер
Алла
Нюквист
- КФХудожница
Ксения
Фассино
- ТММонтажёр
Татьяна
Магай
- ВИОператор
Василий
Иванов