Лучшие сказки для детей
Wink
Все подборки
Лучшие сказки для детей

Лучшие сказки для детей

Лучшие сказки для детей открывают юным зрителям волшебные миры, где царит добро и свет, где герои всегда находят общий язык и даже закоренелые враги приходят к компромиссу. Эти истории основаны на древних мифах и легендах, когда вместо супергероев в мире царила магия. Не пропустите нашу подборку, где вы сможете найти лучшие онлайн-сказки для детей. В ней собраны истории о героях на любой вкус. В коллекции собраны все приключения Ивана Царевича и серого волка — анимационные сказки для детей хорошего качества доступны в нашем онлайн-кинотеатре в любое время. Такие фильмы, как советская «Золушка», «Белоснежка: Место гномов» и «Красная шапочка» — это лучшие сказки для детей 6-7 лет. Также у нас есть лучшие сказки 2023 года — отечественные кинокартины «Баба Яга» и «Летучий корабль». Все лучшие сказки для детей смотреть онлайн можно без рекламы на нашем видеосервисе Wink.

Для детей
Постер к фильму Царевна-лягушка 2025
9.1

Царевна-лягушка

2025, 92 мин
Постер к фильму Финист. Первый богатырь 2025
9.0

Финист. Первый богатырь

2025, 121 мин
Постер к фильму Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича 2024
8.8

Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича

2024, 104 мин
Постер к фильму Баба Яга спасает Новый год 2024
9.1

Баба Яга спасает Новый год

2024, 99 мин
Постер к фильму Огниво 2024
9.0

Огниво

2024, 106 мин
Постер к фильму Летучий корабль 2024
8.1

Летучий корабль

2024, 100 мин
Постер к фильму Иван Царевич и Серый Волк 6 2024
9.2

Иван Царевич и Серый Волк 6

2024, 81 мин
Постер к фильму Яга и книга заклинаний 2023
9.2

Яга и книга заклинаний

2023, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Царевны и Таинственная гостья 2023
9.2

Царевны и Таинственная гостья

2023, 30 мин
Постер к фильму Принцессы. Сказочный голос 2023
8.9

Принцессы. Сказочный голос

2023, 10 мин
Постер к фильму По щучьему велению 2023
9.2

По щучьему велению

2023, 111 мин
Бесплатно
Постер к фильму Три богатыря и Пуп Земли 2023
9.3

Три богатыря и Пуп Земли

2023, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Баба Яга спасает мир 2023
9.0

Баба Яга спасает мир

2023, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кощей. Похититель невест 2022
9.2

Кощей. Похититель невест

2022, 73 мин
Бесплатно
Постер к фильму Иван Царевич и Серый Волк 5 2022
9.2

Иван Царевич и Серый Волк 5

2022, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Красная Шапочка 2022
7.5

Красная Шапочка

2022, 96 мин
Постер к фильму Вовка и зима в Тридевятом царстве 2021
8.9

Вовка и зима в Тридевятом царстве

2021, 7 мин
Постер к фильму Огонек-Огниво 2020
8.8

Огонек-Огниво

2020, 88 мин
Постер к фильму Конь Юлий и большие скачки 2020
9.4

Конь Юлий и большие скачки

2020, 73 мин
Постер к фильму Иван Царевич и Серый Волк 4 2019
9.5

Иван Царевич и Серый Волк 4

2019, 84 мин
Постер к фильму Золушка и заколдованный принц 2018
8.6

Золушка и заколдованный принц

2018, 83 мин
Постер к фильму Три богатыря и Наследница престола 2018
9.5

Три богатыря и Наследница престола

2018, 81 мин
Постер к сериалу Царевны 2018
9.0

Царевны

2018
Постер к фильму Садко 2017
9.1

Садко

2017, 78 мин
Постер к фильму Три богатыря и принцесса Египта 2017
9.4

Три богатыря и принцесса Египта

2017, 68 мин
Постер к фильму Снежная королева 3. Огонь и лед 2016
9.2

Снежная королева 3. Огонь и лед

2016, 86 мин
Постер к фильму Три богатыря и Морской царь 2016
9.4

Три богатыря и Морской царь

2016, 73 мин
Постер к фильму Иван Царевич и Серый Волк 3 2015
9.4

Иван Царевич и Серый Волк 3

2015, 74 мин
Постер к фильму Снежная королева 2: Перезаморозка 2014
9.2

Снежная королева 2: Перезаморозка

2014, 78 мин
Постер к фильму Три богатыря: Ход конем 2014
9.4

Три богатыря: Ход конем

2014, 71 мин
Постер к фильму Иван Царевич и Серый Волк 2 2013
9.4

Иван Царевич и Серый Волк 2

2013, 70 мин
Постер к фильму Как поймать перо Жар-Птицы 2013
9.3

Как поймать перо Жар-Птицы

2013, 65 мин
Постер к фильму Белоснежка: Месть гномов 2012
9.2

Белоснежка: Месть гномов

2012, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Три богатыря на дальних берегах 2012
9.4

Три богатыря на дальних берегах

2012, 68 мин
Постер к фильму Снежная королева 2012
9.2

Снежная королева

2012, 72 мин
Постер к фильму Иван Царевич и Серый Волк 2011
9.4

Иван Царевич и Серый Волк

2011, 82 мин
Постер к фильму Три богатыря и Шамаханская царица 2010
9.4

Три богатыря и Шамаханская царица

2010, 73 мин
Постер к фильму Про Федота стрельца, удалого молодца 2008
9.2

Про Федота стрельца, удалого молодца

2008, 73 мин
Постер к фильму Илья Муромец и Соловей-Разбойник 2007
9.4

Илья Муромец и Соловей-Разбойник

2007, 76 мин
Постер к фильму Добрыня Никитич и Змей Горыныч 2006
9.5

Добрыня Никитич и Змей Горыныч

2006, 65 мин
Постер к сериалу Гора самоцветов 2005
9.2

Гора самоцветов

2005
Постер к фильму Алеша Попович и Тугарин Змей 2004
9.4

Алеша Попович и Тугарин Змей

2004, 75 мин
Постер к фильму Карлик Нос 2003
9.4

Карлик Нос

2003, 78 мин
Постер к фильму Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке 1992
8.0

Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке

1992, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму На златом крыльце сидели 1986
9.1

На златом крыльце сидели

1986, 67 мин
Бесплатно
Постер к фильму Аленький цветочек 1978
8.5

Аленький цветочек

1978, 65 мин
Бесплатно
Постер к сериалу Двенадцать месяцев (1973) 1973
9.4

Двенадцать месяцев (1973)

1973
Постер к фильму Золотые рога 1972
9.2

Золотые рога

1972, 69 мин
Бесплатно