Огонек-Огниво (мультфильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Бойкая девушка спасает друга от влияния безграничного богатства и злой королевы. Волшебный и красочный отечественный мультфильм, вдохновленный знаменитой сказкой Ганса Христиана Андерсена.



Рыжая оторва по имени Огонек прославилась на весь город — раз за разом она пытается помогать местным пожарным, но в результате ее вылазок разрушений становится только больше. Ее близкий друг Гончар — молодой и талантливый мастер, который мечтает восстановить фонтан, созданный когда-то его отцом. Но юноша набрал долгов и не знает, как их выплатить. Тут в руки Гончару попадает волшебное огниво, которое дает своему владельцу бесконечное богатство. Огонек быстро замечает, что ее друг сильно изменился — и не в лучшую сторону. Тем временем за бесценным огнивом ведет охоту злая королева, годами черпавшая из него вечную молодость.



К чему приводит алчность и жажда власти и могут ли с ними справиться любовь и дружба? Об этом расскажет «Огонек-Огниво» — мультфильм 2020 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.



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