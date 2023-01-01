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Лучшие фильмы и сериалы 2024 года

Лучшие фильмы и сериалы 2024 года

ФильмыДля детейСериалы
Постер к фильму Я не киллер 2023
8.2

Я не киллер

2023, 110 мин
Постер к фильму Природа любви 2023
7.4

Природа любви

2023, 110 мин
Постер к фильму Мечты робота 2023
8.6

Мечты робота

2023, 102 мин
Постер к фильму Стальная хватка 2023
8.2

Стальная хватка

2023, 126 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца 2023
7.4

Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца

2023, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Нежный восток 2023
6.4

Нежный восток

2023, 100 мин
Постер к фильму Предчувствие 2023
6.3

Предчувствие

2023, 140 мин
Постер к фильму Собиратель душ 2024
5.8

Собиратель душ

2024, 100 мин
Постер к фильму Присцилла: Элвис и я 2023
8.0

Присцилла: Элвис и я

2023, 106 мин
Постер к фильму Пацан против всех 2023
7.7

Пацан против всех

2023, 106 мин
Постер к фильму Долгожданный рассвет 2023
7.4

Долгожданный рассвет

2023, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму Падение империи 2024
6.6

Падение империи

2024, 104 мин
Постер к фильму Идеальные дни 2023
8.0

Идеальные дни

2023, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Министерство неджентльменских дел 2024
8.6

Министерство неджентльменских дел

2024, 114 мин
Постер к фильму Свет 2023
7.8

Свет

2023, 103 мин
Постер к фильму Ворон 2024
7.9

Ворон

2024, 106 мин
Постер к фильму Максин XXX 2024
6.5

Максин XXX

2024, 99 мин
Постер к фильму Мальчик и птица 2023
9.1

Мальчик и птица

2023, 123 мин
Постер к фильму Анора 2024
6.5

Анора

2024, 133 мин
Постер к фильму Анатомия падения 2023
6.9

Анатомия падения

2023, 145 мин
Постер к фильму Декодер. Игра гения 2024
8.2

Декодер. Игра гения

2024, 115 мин
Постер к фильму Манкимэн 2024
7.6

Манкимэн

2024, 116 мин
Постер к фильму Сама любовь 2022
6.8

Сама любовь

2022, 79 мин
Постер к фильму Астрал. Медиум 2024
7.1

Астрал. Медиум

2024, 94 мин
Постер к фильму Профессионал 2023
7.6

Профессионал

2023, 107 мин
Постер к фильму Фрау 2023
7.3

Фрау

2023, 108 мин
Постер к фильму Пришельцы 2022
8.0

Пришельцы

2022, 136 мин
Постер к фильму Пришельцы. Назад в будущее 2024
8.7

Пришельцы. Назад в будущее

2024, 117 мин
Постер к фильму Достучаться до небес 2 2023
9.1

Достучаться до небес 2

2023, 106 мин
Постер к фильму Марс Экспресс 2023
8.1

Марс Экспресс

2023, 88 мин
Постер к фильму Чистильщик бассейнов 2023
5.5

Чистильщик бассейнов

2023, 99 мин
Постер к фильму Феррари 2023
8.2

Феррари

2023, 130 мин
Постер к фильму Великая 2024
8.8

Великая

2024, 113 мин
Постер к фильму Танцуй, Селедка! 2023
8.4

Танцуй, Селедка!

2023, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Каменщик 2023
8.2

Каменщик

2023, 105 мин
Постер к фильму Говорит земля! 2024
8.3

Говорит земля!

2024, 115 мин
Постер к фильму Лед 3 2024
9.5

Лед 3

2024, 134 мин
Постер к фильму Тур с Иванушками 2024
9.2

Тур с Иванушками

2024, 111 мин
Постер к фильму Огненный лис 2024
9.3

Огненный лис

2024, 84 мин
Постер к фильму Великая ирония 2023
7.4

Великая ирония

2023, 92 мин
Постер к фильму Теория простых чисел 2023
8.4

Теория простых чисел

2023, 113 мин
Постер к фильму Фантастическое путешествие 2024
8.1

Фантастическое путешествие

2024, 96 мин