Собиратель душ (2024 год) смотреть онлайн

Спецагент ФБР расследует серию странных убийств в американской глубинке. «Собиратель душ» — фильм 2024 года смотреть онлайн можно на видеопортале Wink! Детективный триллер с участием Николаса Кейджа от режиссера Осгуда Перкинса.



Специальный агент Ли Харкер пытается прекратить серию убийств, жертвами которых становятся семьи в одном из городов американской глубинки. Для этого ей нужно поймать маньяка по прозвищу Собиратель душ, который каким-то способом заставляет членов семьи убивать друг друга. Дело осложняется, когда в процессе спецагент Харкер начинает осознавать, что в ее собственном прошлом есть события, которые связывают ее с Собирателем душ.



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