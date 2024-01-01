Собиратель душ
Wink
Фильмы
Собиратель душ
5.92024, Longlegs
Триллер, Ужасы100 мин18+
Агент ФБР ищет неуловимого маньяка. Николас Кейдж в сенсационном хорроре, названном новым «Молчанием ягнят»

Собиратель душ (2024 год) смотреть онлайн

О фильме

Спецагент ФБР расследует серию странных убийств в американской глубинке. «Собиратель душ» — фильм 2024 года смотреть онлайн можно на видеопортале Wink! Детективный триллер с участием Николаса Кейджа от режиссера Осгуда Перкинса.

Специальный агент Ли Харкер пытается прекратить серию убийств, жертвами которых становятся семьи в одном из городов американской глубинки. Для этого ей нужно поймать маньяка по прозвищу Собиратель душ, который каким-то способом заставляет членов семьи убивать друг друга. Дело осложняется, когда в процессе спецагент Харкер начинает осознавать, что в ее собственном прошлом есть события, которые связывают ее с Собирателем душ.

Хотите узнать, поймает ли ФБР неуловимого преступника и что объединяет маньяка и спецагента? Тогда ждите выхода нового детективного триллера с Николасом Кейджем — фильм «Собиратель душ» смотреть онлайн в высоком качестве вы можете на Wink.

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Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

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