Астрал. Медиум (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Женщина-медиум разгадывает тайну смерти своей сестры-близнеца. В этом ей помогает пугающий манекен, скрывающий немало секретов. Детективный хоррор «Астрал. Медиум» — фильм о неотвратимости возмездия, обласканны�й критиками.



Дэни и ее муж Тед переезжают в новый дом. Однажды вечером Тед отправляется на дежурство в психиатрическую больницу. Через несколько часов Дэни находят мертвой и в ее смерти обвиняют одного из пациентов больницы. Спустя год к Теду и его новой девушке наведывается Дарси, сестра-близнец погибшей. Дарси называет себя медиумом и утверждает, что способна видеть прошлое вещей, только прикоснувшись к ним. С собой она приносит странный манекен: его лицо искажено жуткой гримасой, а внутри хранится множество предметов, связанных с прошлым сестер. Дарси хочет узнать правду о роковой ночи, когда погибла ее сестра. Вскоре в доме начинают происходить странные и необъяснимые события.



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