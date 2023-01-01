Нежный восток (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка, приехавшая на экскурсию в Вашингтон, сбегает от тургруппы и начинает собственное путешествие по столице Америки, влипая в рискованные ситуации. Абсурдистское роуд-муви с Джейкобом Элорди и Талией Райдер, показанное в независимой программе Каннского кинофестиваля.



Лиллиан с экскурсией приезжает из провинциальной Южной Каролины в Вашингтон. Недолго думая, она оставляет одноклассников и отправляется искать приключения на свою голову. Перед школьницей открывается целый мир городов и окрестностей Восточного побережья. Она попадает в странные бары, слоняется по улицам и встречает разных представителей американского общества: от ультраправых до ультралевых. В этом фантасмагорическом путешествии Лиллиан может измениться навсегда.



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