Нежный восток
Wink
Фильмы
Нежный восток
6.42023, The Sweet East
Комедии, Драмы100 мин18+
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Нежный восток (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка, приехавшая на экскурсию в Вашингтон, сбегает от тургруппы и начинает собственное путешествие по столице Америки, влипая в рискованные ситуации. Абсурдистское роуд-муви с Джейкобом Элорди и Талией Райдер, показанное в независимой программе Каннского кинофестиваля.

Лиллиан с экскурсией приезжает из провинциальной Южной Каролины в Вашингтон. Недолго думая, она оставляет одноклассников и отправляется искать приключения на свою голову. Перед школьницей открывается целый мир городов и окрестностей Восточного побережья. Она попадает в странные бары, слоняется по улицам и встречает разных представителей американского общества: от ультраправых до ультралевых. В этом фантасмагорическом путешествии Лиллиан может измениться навсегда.

Что принесет героине эта насыщенная поездка? Отправляйтесь в яркое путешествие, полное забавных наблюдений и неожиданных событий — «Нежный восток», фильм 2023 года, смотреть онлайн можно на Wink!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.0 IMDb