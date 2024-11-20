Вампирша, готовая голодать, лишь бы не навредить людям, встречает парня-мазохиста. «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» (2023) — остроумный ужастик из Канады про необычную дружбу. Фильм получил специальное упоминание для молодых авторов на Венецианском кинофестивале.



Саше всего 68 лет, она еще совсем молодая вампирша, и у нее есть проблема: она не хочет убивать людей. У Саши слишком развита эмпатия, поэтому человеческие эмоции заставляют ее сопереживать. Мать больше не может носить ей пакеты с донорской кровью и вообще подталкивает дочь наконец-то выйти на охоту. Родители решают отправить Сашу к двоюродной сестре, умелой убийце. Оказавшись без последних заначек, девушка решает проститься с жизнью. Такое же решение обдумывает Пол, студент старших классов, которого не любят ни сверстники, ни учителя. Двое знакомятся на встрече для людей в депрессии, и Пол предлагает Саше свою кровь и жизнь.



Обречена ли их дружба и смогут ли герои избежать трагедии? Об этом расскажет «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» — фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.



