Wink
Фильмы
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
Актёры и съёмочная группа фильма «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца»

Режиссёры

Ариан Луи-Сейз

Ариан Луи-Сейз

Ariane Louis-Seize
Режиссёр

Актёры

Сара Монтпети

Сара Монтпети

Sara Montpetit
Актриса
Феликс-Антуан Бенар

Феликс-Антуан Бенар

Félix-Antoine Bénard
Актёр
Стив Лапланте

Стив Лапланте

Steve Laplante
Актёр
Софи Кадьо

Софи Кадьо

Sophie Cadieux
Актриса
Ноэми О’Фаррелл

Ноэми О’Фаррелл

Noémie O'Farrell
Актриса
Лилас-Роуз Кантен

Лилас-Роуз Кантен

Lilas-Rose Cantin
Актриса
Арно Вашон

Арно Вашон

Arnaud Vachon
Актёр
Мари Брассар

Мари Брассар

Marie Brassard
Актриса
Маделин Пелокен

Маделин Пелокен

Madeleine Péloquin
Актриса
Габриэль-Антуан Рой

Габриэль-Антуан Рой

Gabriel-Antoine Roy
Актёр

Операторы

Шон Павлин

Шон Павлин

Shawn Pavlin
Оператор

Композиторы

Пьер-Филипп Коте

Пьер-Филипп Коте

Pierre-Philippe Côté
Композитор