Теория простых чисел (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Одаренная студентка математического факультета вынуждена расстаться с мечтами о карьере в науке, когда в ее вычислениях обнаруживают серьезную ошибку. Французская драма о поиске себя с Эллой Румпф, получившей премию «Сезар» как самая многообещающая актриса.



Маргарит 25 лет, и она учится в престижном университете Парижа — Высшей нормальной школе. Оттуда выпустилось немало выдающихся ученых, и Маргарит мечтает пополнить их ряды. Она работает над решением проблемы Гольдбаха, занимающей математиков уже почти 300 лет. Однажды в ее диссертации находят ошибку, которая моментально обесценивает все исследование Маргарит. Отчаявшись, девушка бросает учебу, находит скромное жилье и непритязательную работу в магазине. Теперь ей нужно понять, как жить дальше и где взять денег, чтобы вернуть стипендию за четыре года обучения. Она погружается в обычную жизнь, ходит по барам и даже обнаруживает в себе талант к игре в маджонг. Однако страсть к математике ее никак не отпускает.



