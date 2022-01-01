Пришельцы
Wink
Фильмы
Пришельцы
8.02022, Пришельцы
Фантастика, Фэнтези136 мин18+
В будущем инопланетяне используют Землю как тюрьму. Фантастика с волшебными артефактами и путешествиями во времени
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Пришельцы (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Когда инопланетные преступники угрожают человечеству, спасти его сможет только загадочный артефакт, с помощью которого можно управлять временем. Фильм «Пришельцы» 2024 года — захватывающая фантастика из Южной Кореи с сюжетными линиями в разных веках.

Инопланетяне давно живут среди людей. Пришельцы много лет используют Землю как тюрьму, отправляя туда своих преступников в забвении отбывать наказания в человеческих телах. На Земле есть Охранник, который должен следить за осужденными и возвращать их в тела людей в случае побега. Это ему удается с помощью чудесного кинжала и верного робота-помощника. Тем временем в 1391 году даос Мурык, владеющий магическим веером, охотится за неким волшебным клинком и сталкивается с бойкой девушкой, преследующей свою цель. А в 2022-м дочь Охранника начинает догадываться, что ее папа вовсе не тот, за кого себя выдает.

Как все эти линии связаны с оружием, способным восстановить баланс на Земле? На этот вопрос ответит боевик «Пришельцы» — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно на видеосервисе Wink.

Пришельцы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
136 мин / 02:16

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb