Пришельцы (фильм, 2022) смотреть онлайн

Когда инопланетные преступники угрожают человечеству, спасти его сможет только загадочный артефакт, с помощью которого можно управлять временем. Фильм «Пришельцы» 2024 года — захватывающая фантастика из Южной Кореи с сюжетными линиями в разных веках.



Инопланетяне давно живут среди людей. Пришельцы много лет используют Землю как тюрьму, отправляя туда своих преступников в забвении отбывать наказания в человеческих телах. На Земле есть Охранник, который должен следить за осужденными и возвращать их в тела людей в случае побега. Это ему удается с помощью чудесного кинжала и верного робота-помощника. Тем временем в 1391 году даос Мурык, владеющий магическим веером, охотится за неким волшебным клинком и сталкивается с бойкой девушкой, преследующей свою цель. А в 2022-м дочь Охранника начинает догадываться, что ее папа вовсе не тот, за кого себя выдает.



