Лучшие фильмы 90-х

Лучшие фильмы 90-х: идеальное решение, чтобы окунуться в ностальгию и изучить искусство ушедшего времени. Вернитесь в эпоху, когда кино было особенным — 90-е годы подарили нам множество культовых фильмов, которые до сих пор остаются любимыми у миллионов зрителей. В этой подборке собраны самые яркие и запоминающиеся картины того времени, от которых веет ностальгией. Здесь вы найдёте и легендарные боевики, и трогательные драмы, и захватывающие триллеры. Если вам хочется вновь окунуться в атмосферу 90-х, фильмы 90-х в хорошем качестве — то, что нужно. В нашей коллекции есть такие хиты, как фильм «Леон», «Брат», «Терминатор 2», «Такси» и многие другие популярные картины. Лучшие фильмы 90-х годов доступны по подписке на Wink. Присоединяйтесь и смотрите сотни любимых кинолент.

9.4

Самоволка

1990, 98 мин
8.7

Собачий пир

1990, 105 мин
7.8

Под покровом небес

1990, 132 мин
9.3

Откройте, полиция!

1990, 102 мин
9.2

Вспомнить все

1990, 108 мин
8.5

Фантоцци берет реванш

1990, 81 мин
9.0

Откройте, полиция! 2

1990, 102 мин
8.1

Бакенбарды

1990, 96 мин
8.8

Эйр Америка

1990, 108 мин
8.8

Монахини в бегах

1990, 88 мин
6.4

Сатана

1990, 101 мин
8.3

Никита

1990, 112 мин
9.5

Близнецы-драконы

1991, 100 мин
9.1

Афганский излом

1991, 132 мин
9.3

На гребне волны

1991, 117 мин
7.4

Ночь на земле

1991, 122 мин
8.4

Ой, вы, гуси…

1991, 83 мин
9.1

На гребне волны (в переводе Гоблина)

1991, 117 мин
5.6

Обед нагишом

1991, 110 мин
7.3

Европа

1991, 107 мин
9.6

Терминатор 2: Судный день

1991, 147 мин
7.1

Двойная жизнь Вероники

1991, 96 мин
8.6

Однажды в Китае

1991, 128 мин
9.5

Доспехи Бога 2: Операция Кондор

1991, 102 мин
8.2

Дорз

1991, 134 мин
8.6

Там, где течет река

1992, 118 мин
8.3

Малкольм Икс

1992, 193 мин
8.8

Тартюф

1992, 94 мин
9.2

Городской охотник

1992, 95 мин
7.6

Орландо

1992, 90 мин
8.5

Любовный напиток № 9

1992, 92 мин
9.3

Универсальный солдат

1992, 99 мин
8.7

Незаконное вторжение

1992, 107 мин
7.7

Твин Пикс: Сквозь огонь

1992, 125 мин
8.7

Однажды в Китае 2

1992, 108 мин
9.1

На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди

1992, 90 мин
8.7

Однажды в Китае 3

1992, 107 мин
9.0

Индокитай

1992, 151 мин
9.0

Основной инстинкт

1992, 123 мин
8.8

На линии огня

1993, 123 мин
8.0

Три цвета: Синий

1993, 91 мин
9.4

Ты у меня одна

1993, 93 мин
7.3

Три цвета: Белый

1993, 91 мин
8.8

Что гложет Гилберта Грейпа?

1993, 112 мин
8.7

Железная обезьяна

1993, 86 мин
8.9

За пределами закона

1993, 96 мин
9.3

Скалолаз

1993, 108 мин
7.1

Прах времен - возвращение

1994, 89 мин