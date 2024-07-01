Август 1572 года. Францию раздирает религиозная война. Чтобы восстановить мир в стране, прекрасная и гордая принцесса Марго, сестра католического короля Карла IX, должна выйти замуж за протестанта Генриха Наваррского. А после свадьбы произошла кровавая резня Варфоломеевской ночи, организованная жестокой и коварной Екатериной Медичи.



Погибли тысячи протестантов, а один из них, тяжело раненный дворянин по имени Ла Моль, в отчаянной попытке спасти свою жизнь постучался в дверь Марго.

