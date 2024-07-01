Королева Марго
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Королева Марго (фильм, 1994) смотреть онлайн

8.21994, La reine Margot
Исторический, Биография151 мин18+

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О фильме

Август 1572 года. Францию раздирает религиозная война. Чтобы восстановить мир в стране, прекрасная и гордая принцесса Марго, сестра католического короля Карла IX, должна выйти замуж за протестанта Генриха Наваррского. А после свадьбы произошла кровавая резня Варфоломеевской ночи, организованная жестокой и коварной Екатериной Медичи.

Погибли тысячи протестантов, а один из них, тяжело раненный дворянин по имени Ла Моль, в отчаянной попытке спасти свою жизнь постучался в дверь Марго.

Страна
Германия, Италия, Франция
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
151 мин / 02:31

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королева Марго»