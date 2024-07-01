Королева Марго (фильм, 1994) смотреть онлайн
8.21994, La reine Margot
Исторический, Биография151 мин18+
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О фильме
Август 1572 года. Францию раздирает религиозная война. Чтобы восстановить мир в стране, прекрасная и гордая принцесса Марго, сестра католического короля Карла IX, должна выйти замуж за протестанта Генриха Наваррского. А после свадьбы произошла кровавая резня Варфоломеевской ночи, организованная жестокой и коварной Екатериной Медичи.
Погибли тысячи протестантов, а один из них, тяжело раненный дворянин по имени Ла Моль, в отчаянной попытке спасти свою жизнь постучался в дверь Марго.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ПШРежиссёр
Патрис
Шеро
- Актриса
Изабель
Аджани
- ДОАктёр
Даниель
Отой
- ЖААктёр
Жан-Юг
Англад
- Актёр
Венсан
Перес
- ВЛАктриса
Вирна
Лизи
- ДБАктриса
Доминик
Блан
- ПГАктёр
Паскаль
Греггори
- КААктёр
Клаудио
Амендола
- МБАктёр
Мигель
Бозе
- Актриса
Азия
Ардженто
- ЖРАктёр
Жюльен
Рассам
- Актёр
Томас
Кречман
- ЖБАктёр
Жан-Клод
Бриали
- ЖЭАктёр
Жан-Филипп
Экоффе
- АГАктёр
Альбано
Гуетта
- АДСценарист
Александр
Дюма отец
- ДТСценарист
Даниель
Томпсон
- ПШСценарист
Патрис
Шеро
- КБПродюсер
Клод
Берри
- ПГПродюсер
Пьер
Грюнштейн
- ПТПродюсер
Пауло
Транкосо
- РПХудожник
Ришар
Педуцци
- ОРХудожник
Оливье
Радо
- ДМХудожник
Джоао
Мартинс
- МБХудожница
Мойдел
Бикел
- ФГМонтажёр
Франсуа
Гедижье
- ФРОператор
Филипп
Русло
- ГБКомпозитор
Горан
Брегович