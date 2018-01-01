WinkФильмыКоролева МаргоАктёры и съёмочная группа фильма «Королева Марго»
Актёры и съёмочная группа фильма «Королева Марго»
Режиссёры
Актёры
АктрисаMarguerite de Valois dite La Reine Margot
Изабель АджаниIsabelle Adjani
АктёрHenri de Navarre
Даниель ОтойDaniel Auteuil
АктёрCharles IX
Жан-Юг АнгладJean-Hugues Anglade
АктёрLa Môle
Венсан ПересVincent Perez
АктрисаCatherine de Médicis
Вирна ЛизиVirna Lisi
АктрисаHenriette de Nevers
Доминик БланDominique Blanc
АктёрAnjou
Паскаль ГреггориPascal Greggory
АктёрCoconnas
Клаудио АмендолаClaudio Amendola
АктёрGuise
Мигель БозеMiguel Bosé
АктрисаCharlotte of Sauve
Азия АрджентоAsia Argento
АктёрAlençon
Жюльен РассамJulien Rassam
АктёрNançay
Томас КречманThomas Kretschmann
АктёрColigny
Жан-Клод БриалиJean-Claude Brialy
АктёрCondé
Жан-Филипп ЭкоффеJean-Philippe Écoffey
АктёрOrthon