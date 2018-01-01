Wink
Фильмы
Королева Марго
Актёры и съёмочная группа фильма «Королева Марго»

Режиссёры

Патрис Шеро

Patrice Chéreau
Режиссёр

Актёры

Изабель Аджани

Isabelle Adjani
АктрисаMarguerite de Valois dite La Reine Margot
Даниель Отой

Daniel Auteuil
АктёрHenri de Navarre
Жан-Юг Англад

Jean-Hugues Anglade
АктёрCharles IX
Венсан Перес

Vincent Perez
АктёрLa Môle
Вирна Лизи

Virna Lisi
АктрисаCatherine de Médicis
Доминик Блан

Dominique Blanc
АктрисаHenriette de Nevers
Паскаль Греггори

Pascal Greggory
АктёрAnjou
Клаудио Амендола

Claudio Amendola
АктёрCoconnas
Мигель Бозе

Miguel Bosé
АктёрGuise
Азия Ардженто

Asia Argento
АктрисаCharlotte of Sauve
Жюльен Рассам

Julien Rassam
АктёрAlençon
Томас Кречман

Thomas Kretschmann
АктёрNançay
Жан-Клод Бриали

Jean-Claude Brialy
АктёрColigny
Жан-Филипп Экоффе

Jean-Philippe Écoffey
АктёрCondé
Альбано Гуетта

Albano Guaetta
АктёрOrthon

Сценаристы

Александр Дюма отец

Alexandre Dumas
Сценарист
Даниель Томпсон

Danièle Thompson
Сценарист
Патрис Шеро

Patrice Chéreau
Сценарист

Продюсеры

Клод Берри

Claude Berri
Продюсер
Пьер Грюнштейн

Pierre Grunstein
Продюсер
Пауло Транкосо

Paulo Trancoso
Продюсер

Художники

Ришар Педуцци

Richard Peduzzi
Художник
Оливье Радо

Olivier Radot
Художник
Джоао Мартинс

João Martins
Художник
Мойдел Бикел

Moidele Bickel
Художница

Монтажёры

Франсуа Гедижье

François Gédigier
Монтажёр

Операторы

Филипп Русло

Philippe Rousselot
Оператор

Композиторы

Горан Брегович

Goran Bregović
Композитор