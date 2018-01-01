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Wink
Вирна Лизи
Вирна Лизи
Virna Lisi
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Карьера
Актриса
Дата рождения
8 ноября 1936 г.
(78 лет)
Дата смерти
18 декабря 2014 г.
Фильмография
Все
Актриса
Актриса
8.2
Королева Марго
1994
, 151 мин
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