Wink
Вирна Лизи
Вирна Лизи

Вирна Лизи

Virna Lisi

Карьера
Актриса
Дата рождения
8 ноября 1936 г. (78 лет)
Дата смерти
18 декабря 2014 г.

Фильмография

Актриса