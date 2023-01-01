Однажды в Китае 2
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Однажды в Китае 2

Однажды в Китае 2 (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

8.71992, Wong Fei Hung II: Nam yee tung chi keung
Боевики, Мелодрамы108 мин16+

Сюжет

1895 год, Китай. Крайняя националистическая организация «Белый Лотос» устраивает беспорядки во время международной конференции врачей. Трагическая участь ждет гостей - иностранцев.

В числе гостей съезда мастер Вонг. Вместе с переводчицей и своим приятелем они должны помешать террористам довести до конца кровавый план, который вверг бы страну в полный хаос и вызвать войну с мировыми державами...

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды в Китае 2»

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