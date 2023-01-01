Однажды в Китае 2 (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно
8.71992, Wong Fei Hung II: Nam yee tung chi keung
Боевики, Мелодрамы108 мин16+
Сюжет
1895 год, Китай. Крайняя националистическая организация «Белый Лотос» устраивает беспорядки во время международной конференции врачей. Трагическая участь ждет гостей - иностранцев.
В числе гостей съезда мастер Вонг. Вместе с переводчицей и своим приятелем они должны помеша�ть террористам довести до конца кровавый план, который вверг бы страну в полный хаос и вызвать войну с мировыми державами...
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Информация
СтранаГонконг
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Боевики, Приключения, Мелодрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Цуй
Харк
- Актёр
Джет
Ли
- РКАктриса
Розамунд
Кван
- ММАктёр
Макс
Мок
- ДЦАктёр
Дэвид
Цзян
- ДЙАктёр
Донни
Йен
- ЧТАктёр
Чжан
Телинь
- ССАктёр
Сюн
Синьсинь
- ПФАктёр
Пол
Фонорофф
- ЕШАктёр
Ень
Ши-Квань
- УХАктёр
Уилльям
Хо
- ЧТСценарист
Чаркоал
Тань
- Сценарист
Цуй
Харк
- НСПродюсер
Нг
Сиюэнь
- Продюсер
Цуй
Харк
- РЛПродюсер
Рэймонд
Ли
- ЧЧМонтажёр
Чань
Чи-Вай
- ЭЛ�Монтажёр
Энджи
Лам
- МММонтажёр
Марко
Мак
- АВОператор
Артур
Вон
- РЮКомпозитор
Ричард
Юэнь