Однажды в Китае 2 (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1895 год, Китай. Крайняя националистическая организация «Белый Лотос» устраивает беспорядки во время международной конференции врачей. Трагическая участь ждет гостей - иностранцев.



В числе гостей съезда мастер Вонг. Вместе с переводчицей и своим приятелем они должны помеша�ть террористам довести до конца кровавый план, который вверг бы страну в полный хаос и вызвать войну с мировыми державами...



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