Основной инстинкт (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Коп расследует жестокое убийство, которое описано в романе подозреваемой. Шэрон Стоун и звезда «Игры» Майкл Дуглас в культовом эротическом триллере от режиссера «Робокопа» и «Вспомнить все».



Суровому детективу Нику Каррену поручают расследование убийства рок-звезды Джо�нни Боза. Тело было найдено в его квартире в Сан-Франциско: музыканта зарезали ножом для колки льда во время секса. Подозрение полицейского падает на писательницу Кэтрин Трамелл, которая была знакома с жертвой. Кроме того, в одной из ее книг описано аналогичное преступление. Каррен вызывает мисс Трамелл на допрос, где она откровенно манипулирует и провоцирует детектива. Вскоре начинается игра, в которой преследуемый и преследователь меняются местами.



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