Основной инстинкт (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Коп расследует жестокое убийство, которое описано в романе подозреваемой. Шэрон Стоун и звезда «Игры» Майкл Дуглас в культовом эротическом триллере от режиссера «Робокопа» и «Вспомнить все».
Суровому детективу Нику Каррену поручают расследование убийства рок-звезды Джо�нни Боза. Тело было найдено в его квартире в Сан-Франциско: музыканта зарезали ножом для колки льда во время секса. Подозрение полицейского падает на писательницу Кэтрин Трамелл, которая была знакома с жертвой. Кроме того, в одной из ее книг описано аналогичное преступление. Каррен вызывает мисс Трамелл на допрос, где она откровенно манипулирует и провоцирует детектива. Вскоре начинается игра, в которой преследуемый и преследователь меняются местами.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
Верховен
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актриса
Шэрон
Стоун
- ДДАктёр
Джордж
Дзундза
- Актриса
Джинн
Трипплхорн
- ДААктёр
Дэнис
Арндт
- ЛСАктриса
Лейлани
Сарелл
- БААктёр
Брюс
А. Янг
- ЧРАктёр
Челси
Росс
- ДМАктриса
Дороти
Мэлоун
- УНАктёр
Уэйн
Найт
- ДЭСценарист
Джо
Эстерх�аз
- АМПродюсер
Алан
Маршалл
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Марио
Кассар
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- ФДМонтажёр
Фрэнк
Дж. Уриосте
- Оператор
Ян
де Бонт
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит